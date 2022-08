Schopfheim Ein Fest für Pferdefreunde

In den an allen vier Tagen vormittags beginnenden und bis in die Abendstunden dauernden, insgesamt 32 Prüfungen sind rund 700 Starts von 380 Pferden und 200 Reiterinnen und Reitern vorgesehen. Dabei werden im Springreiten auch dieses Jahr wieder alle Leistungsklassen von der untersten Klasse, dem Führzügel-Wettbewerb, über die E-, A-, L-, und M-Klasse bis hin zur höchsten S-Klasse zur Austragung kommen. Namhafte Spitzenreiter sind dafür gemeldet, etwa die Schweizer Nationenpreisreiter Walter Gabathuler und Timo Heiniger, die deutschen Spitzenkräfte Michael und Stefanie Herhalt und die aufstrebende Schopfheimer Lokalmatadorin Felicitas Funk.

Hüpfburg für die Kleinen, Tanz für die Großen

Wie vor Corona gibt es kostenloses Ponyreiten für Kinder am Samstag und Sonntag, an allen Tagen eine Hüpfburg für die Jungmannschaft unter den Zuschauern und für die Älteren am Freitag- und Samstagabend Musik und Tanz mit einem DJ. An allen Tagen sind rund 100 RV-Mitglieder stark im Bewirtungseinsatz engagiert. „Wir bieten wieder allerlei Köstlichkeiten“, so Volker Trefzger und Mit-Geschäftsführerin Rebecca Hotz. Beide freuen sich darüber, dass ihr Neffe beziehungsweise Cousin Fritz Trefzger mit seinem Turnierservice den organisatorischen Rahmen an den Turniertagen unter seinen bewährten Fittichen hat.

„All das Gebotene, das Rahmenprogramm, die 32 Prüfungen, die Unterbringung der teilnehmenden Pferde und die Verköstigung können nur gestemmt werden, weil unsere Mitglieder enorm gut mitziehen“, sagen Volker Trefzger und seine Tochter.

Der Eintritt ist an allen Tagen kostenfrei

Der erfahrene Reitsport-Macher, Funktionär und Reitlehrer Volker Trefzger verhehlt allerdings nicht, dass die Reitveranstaltung von der Entwicklung im Reitsport nach Corona gekennzeichnet ist. „Wir haben nur knapp zwei Drittel der Teilnehmerzahlen von Vor-Corona. Die allgemeine unsichere sozioökonomische Situation verunsichert auch viele Reitsportler, vor allem Nachwuchskräfte“, erläutert Trefzger.

Gerade die Nachwuchsförderung wird auf dem Gestüt Sengelen großgeschrieben. „Nur wenn wir viele Zuschauer haben und diese gut konsumieren, dann ist das Turnier kein Drauflegegeschäft“, sagt Trefzer und verweist darauf, dass der Eintritt an allen vier Tagen kostenlos ist.