Schopfheim „Ein feste Burg ist unser Gott“

Schopfheim (jab). Feierliche Bläserklänge erfüllten am Reformationstag den Marktplatz: Anlässlich des Reformationsjubiläums ließ der Posaunenchor Rötteln / Wiesental pünktlich um 15.17 Uhr Martin Luthers Choral „Ein feste Burg ist unser Gott“ erklingen. Die zehn Musiker unter Leitung von Rainer Böheim beteiligten sich damit an einer bundesweiten Aktion, in deren Rahmen zu jener symbolträchtigen Uhrzeit 15.17 Uhr (in Anspielung auf das Jahr 1517, dem Jahr des Thesenanschlags) Posaunenchöre in ganz Deutschland das als „Reformationshymne“ geltende Stück anstimmten.

Um das musikalische Vergnügen ein wenig zu verlängern, stimmte der Posaunenchor anschließend mit „Nun freut euch, lieben Christen g’mein“, „Nun bitten wir den Heiligen Geist“, und „Nun danket alle Gott“ drei weitere Choräle an. Das musikalische Reformationsgedenken in der Öffentlichkeit stieß auf große Resonanz: Bei sonnigem Herbstwetter versammelten sich an die 100 Zuhörer um den Posaunenchor, um den feierlichen Klängen zu lauschen.