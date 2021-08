Schopfheim „Ein Juwel im Salon“

Denn auf den Tag genau vor 20 Jahren hatte sich Dieter Zimmermann eine junge Dame und mit ihr „den letzten von insgesamt 50 Lehrlingen“ an Bord geholt, die er in seinem langen Berufsleben höchstpersönlich ausgebildet hat: Nicole Bott. Und darüber ist der Frisörmeister noch auch heute noch „glücklich und stolz“. Das zarte Pflänzchen, das er damals unter seine Fittiche nahm, entpuppte sich nämlich im Lauf der Jahre als wertvoller Juwel.

„Der Rohdiamant“ – so der ehemalige Salon-Inhaber hochzufrieden – „entwickelte sich zu einer selbstbewussten jungen Frau.“ Nicole Botts Laufbahn wies wie die Geschichte des ganzen Salons Höhen und Tiefen auf, sagte Zimmermann in seiner Laudatio und versicherte, dass sich Nicole Bott stets „positiv unterstützend“ in Szene setzte. Alle Klippen habe „die Beste meines Teams“ mit ihrer fröhlichen, loyalen Art locker umschifft, auch weil das Elternhaus von Anfang an hinter ihr gestanden habe und weil sie ihren Beruf nicht als Job oder Arbeit auf Zeit ansah, sondern als Berufung fürs ganze Leben begriff. „Dafür haben wir ihr dann auch die notwendige Wohlfühlplattform geboten“, betonte Dieter Zimmermann, als er den Werdegang seiner Mitarbeiterin schilderte, von der er in all den Jahren „nie ein böses Wort“ zu hören bekam, die Kunden des Salons immer höflich, freundlich und zuvorkommend“ bediente und die von allen Seiten uneingeschränktes Lob erfuhr. Sie sei eben „eine Ausnahmeerscheinung“. Und er hoffe wie seine Tochter Jasmine Schöne, dass die treue Seele gesund und dem Geschäft noch viele Jahre erhalten bleibt.