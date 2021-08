Schopfheim Ein klavieristisches Ereignis

Das Programm war überwiegend das von der neuen CD. Die Aufnahme ist ein weiterer Beweis von Kautens großer Klavierkunst und eine außerordentliche Demonstration in Sachen Virtuosität. Es braucht schon geölte Fingergelenke, um allein die Vortragsanweisungen des Polen Chopin zu befolgen. Jede dieser 24 Miniaturen soll im raschen Wechsel Agitato, Lento, Vivace oder Largo gespielt werden – eine enorme Herausforderung nicht nur für die Solistin, sondern auch für die Zuhörer, diese „Gedichte in Tönen“ mit ihren Spaziergängen durch die Seelenlandschaften und Tonarten auseinander zu halten.

Gerade die schnellen Nummern legt Kauten „con fuoco“, mit feuriger Kaltblütigkeit auf die Tasten. Unter ihren Händen klingen die harmonisch und formal extrem modernen und kühnen Presto-Stücke äußerst brillant; die Pianistin überzeugt manuell durch ihre hervorragende Spieltechnik.

Bei so viel pianistischem Furor kommt der Konzertflügel in der Halle voll zum Tragen. Der große Steinway, der auch schon mal zu Aufnahmen nach Ungarn reisen durfte, blieb für diese CD-Produktion im Gebäude der ehemaligen Schuhfabrik Krafft. Dank eines guten Tonmeisters, der die Akustik in den Griff bekam, klingen die im letzten Sommer und teils schon vorher aufgenommenen Klavierwerke sehr plastisch.

Dazu kommt der prägnante Zugriff der Künstlerin, der auf dieser Platte einmal mehr auffällt. Kauten bringt es fertig, ein so durch Ravels populäre, hochglanzpolierte Orchesterversion abgenütztes Stück wie die „Bilder einer Ausstellung“ in der weitaus weniger bekannten originalen Klavierfassung wie neu und ursprünglich erscheinen zu lassen.

Mussorgskys Klaviermusik in der Originalgestalt ist auf dieser CD ein klavieristisches Ereignis, und war es auch bei der Release-Präsentation. Mit konzentrierter Artikulation und in voller Farbigkeit werden die einzelnen programmatischen Stücke charakterisiert: die spielenden Kinder in den Tuilerien, die tanzenden Küken in den Eierschalen, die schwatzenden Weiber auf dem Marktplatz in Limoges bis hin zur glockendonnernden Apotheose im großen Tor von Kiew.

Dass dem Hörer ein ungemein kräftiger und großer Ton entgegenkommt, ist dem Spiel der Solistin zuzuschreiben. Da die CD den schönen, aus Mussorgskys Zyklus entlehnten Titel „Promenade“ trägt, durfte auch Kautens Hündin Winnika beim Foto-Shooting mit Frauchen mit aufs Cover.

Weitere Informationen: Andrea Kauten: „Promenade“, CD erschienen 2021 bei Solo Musica, München