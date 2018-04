Schopfheim „Ein Konzept mit Hand und Fuß“

Lasst die Doktoren zu uns kommen: Die Markgrafenstadt sucht eine wirksame Arznei gegen die kränkelnde medizinische Versorgung der Bevölkerung im mittleren Wiesental.

Von Werner Müller

Schopfheim . Zu diesem Zweck gibt sie jetzt gemeinsam mit den Nachbargemeinden Maulburg, Hausen und Kleines Wiesental eine Bestandsanalyse der ambulanten Versorgung in Auftrag, die auch konkrete Vorschläge für die Ansiedlung von Haus- und Fachärzten liefern soll.

Die Expertise kostet rund 52 000 Euro. Da sich neben den benachbarten Kommunen auch der Kreis mit rund 50 Prozent an den Ausgaben beteiligen will, muss die Stadt laut Einwohnerschlüssel rund 20 000 Euro auf ihre Kappe nehmen (wir berichteten).

Im Gemeinderat stieß diese Initiative weitgehend auf Wohlwollen. Bürgermeister Christof Nitz diagnostizierte bei der Ärzteversorgung „dringenden Handlungsbedarf“. Er räumte ein, dass dies eigentlich nicht originäre Aufgabe einer Kommune sei. Andererseits mache es sich die zuständige Kassenärztliche Vereinigung (KAV) auch ein bisschen zu einfach. Sie habe bei der Frage nur den Kreis insgesamt im Blick, nicht aber benachteiligte Teilbereiche desselben.

Die mit dem Gutachten beauftragte Firma erarbeite bis Ende dieses Jahres ein Konzept „mit Hand und Fuß“. Andere Städte seien mit der Arbeit der Firma „sehr zufrieden“. Es sei erfreulich, dass sich sowohl die Nachbargemeinden als auch der Landkreis daran beteiligen, so Nitz. Zwar sei auch diese Initiative im Grunde keine Verpflichtung für die Kommunen, er halte es dennoch für den richtigen Weg.

Heidi Malnati (CDU) meinte, das Geld sei „gut angelegt“.

Artur Cremans (SPD) plädierte dafür, alle Maßnahmen zur Verbesserung der Situation zu unterstützen. Bislang habe die Stadt relativ wenig getan. Nach dem Rückzug des letzten HNO-Arztes habe sie zwar für einen Nachfolger ein Inserat geschaltet, doch sei es bei dem einmaligen Versuch geblieben. „Sonst hat sich nichts getan“, so der Fraktionsvorsitzende.

Die KAV spiele auch „keine gute Rolle“. Mittlerweile gebe es Probleme in allen medizinischen Fachbereichen. Patienten würden teilweise nach Freiburg oder Titisee-Neustadt verwiesen. Dass es auch anders geht, demonstriere die Gemeinde Lauchringen. Dort habe man über sechs Millionen Euro in zwei Ärztehäuser investiert. Cremans warnte davor, die medizinische Grundversorgung „dem freien Markt zu überlassen“. In Schopfheim müsse man noch froh sein, das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) vor Ort zu haben. Er hoffe, das bei der jetzt in Auftrag gegebenen Expertise „etwas Gescheites“ herauskomme – „im Interesse aller Patienten“.

Gegen die Bestandsanalyse argumentierte Ernes Barnet (Grüne). Die sei nicht Aufgabe der Kommune, sondern einzig und allein die der KAV. „Wir haben es nicht in der Hand“, so der Fraktionssprecher. Die 20 000 Euro könne man besser für andere Dinge ausgeben oder sparen. Was in dieser Frage auf Kreisebene laufe, müsse reichen. Wichtiger sei stattdessen, sich für ein „starkes MVZ“ einzusetzen.

Kritische Töne schlug auch Andreas Blum (Grüne) an. Ihm stieß vor allem der letzte Passus im Vertragsentwurf auf, in dem von einem „Erfolgsbonus“ für die Firma in Höhe von 20 000 Euro für jeden Arzt die Rede ist, der sich dank ihrer Vermittlung hier niederlässt. Das stehe da ohne jegliche genauere Bestimmung, monierte Blum und sprach von einer „Geldmaschine“.

Artur Cremans entgegnete, aus seiner Erfahrung als Personaler bei einer großen Firma wisse er, dass dieses Erfolgshonorar vergleichsweise bescheiden ausfalle.

Mark Leimgruber (CDU) sagte, das Geld für das Gutachten sei „bestens angelegt“.

Auch Hildegard Pfeifer-Zäh (Freie Wähler) beurteilte das geplante Vorgehen als „richtig und notwendig“. Das MVZ sei nur ein Teil der medizinischen Versorgung. Einzig eine Fachfirma könne ein stichhaltiges Konzept erarbeiten. Allerdings störe auch sie dieser Bonus-Passus. Solche Fragen gehörten erst in einem Anschlussvertrag geregelt, meinte die Stadträtin

Diesbezüglich seien „noch nicht alle Fragen“ geklärt, räumte der Bürgermeister ein. Jetzt jedoch gelte erst einmal, den Auftrag zu vergeben.

Teresa Klein (SPD) erklärte, um Haushaltsgelder einzusparen, sei dies „die falsche Stelle“. Die Stadt ,müsse sicher keine Angst haben, dass ihr dank dem Gutachten demnächst „die Ärzte um die Ohren fliegen“.