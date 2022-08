Die etwa zehn Besucherinnen wurden aufgefordert, im Gespräch ihre Gedanken mitzuteilen. Und so entstand ein buntes Bild persönlicher Glücksmomente: Glücklichsein wird empfunden beim Urlaub am Meer, im Gebirge, im Wald oder einfach zuhause auf der schönen, sonnigen Terrasse. Glücksmomente waren eine Begegnung an der Kasse eines Supermarktes durch das freundliche Lächeln einer Kassiererin, beim Anblick einer leuchtenden Sommerblume am Ufer der Wiese oder beim vertrauten Handgeben eines kleinen Kindes. Ein Moment des Glücks kann sich auch beim Schuss eines Tores beim Fußball in Freiburg einstellen. Als Glücksmoment wurde auch empfunden, mehrere Tage sein Handy in der Schublade zu deponieren und die Alltagssorgen auszuschließen. Passend hierzu führte Pfarrer Martin Schmitthenner schmunzelnd ein Zitat aus der Operette „Die Fledermaus“ an: „Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist.“ Zum Ende des stimmungsvollen Erzählabends wurden durch die Veranstalter noch Getränke und leckeres Pizzagebäck gereicht.