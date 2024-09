Schopfheim: Ein Leben für Musik und Fasnacht

Akkordeon-Leidenschaft

Klaus Strauß’ zweite große Leidenschaft galt zeitlebens der Musik, und hier insbesondere dem Akkordeon. Eine tiefe Lücke reißt sein Tod denn auch beim Harmonica-Orchester Schopfheim: Diesem gehörte er nach seinem Eintritt 1959 geschlagene 65 Jahre lang an – und brachte sich in dieser Zeit nicht nur musikalisch, sondern auch mit seinem Organisationstalent ins Vereinsgeschehen ein: Ab 1974 war er 24 Jahre lang Schriftführer, um dann ins Vorstandsamt zu wechseln –und dieses weitere 24 Jahre auszuüben. Auch auf Bezirksebene war er mehrere Jahre lang in der Vorstandschaft aktiv. 1982 gründete er das „Oldieorchester“, dem er fortan parallel zum Aktivorchester angehörte. Auch in diesem Bereich wurden seine Verdienste mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt – die Verbandsnadel in Gold erhielt er ebenso wie die goldene Verdienstnadel und die Ehrenmitgliedschaft seines Heimatvereins.