Schopfheim Ein Leben fürs Bäcker- und Konditorhandwerk

In den zurückliegenden zwei Jahren habe Corona zu wesentlichen Veränderungen in der Vorstandsarbeit geführt. Man habe mit Erfolg versucht, den Einkaufs-Mehrwert beim Kunden zu steigern mit nachhaltigen Aktionen wie dem Bezug von Getreide möglichst lokal oder regional, saisonalen und regionalen Produkten in allen Angebotssparten und der Realisierung der vielen Hygiene-Vorschriften im Zusammenhang mit der Pandemie, sagt der Ehren-Obermeister. Er ist nicht nur weiterhin Landes-Innungs-Obermeister, sondern bleibt auch Vorstandsmitglied im Zentralverband des deutschen Bäckerhandwerks und im Berufsbildungsausschuss der Handwerkskammer Freiburg.

Ganz wichtig für ihn sei es gewesen, erst dann ins zweite Glied zu treten, wenn junge Leute für die Vorstandsarbeit gewonnen sind. Mit seinem Nachfolge-Team um den 31-jährigen Simon Paul aus Lörrach sei dies bestens gelungen, freut sich Trefzger.

Mit dem erreichten 65. Lebensjahr wolle er sich auf den Schopfheimer Familienbetrieb und dessen 34 Mitarbeitende in Voll-und Teilzeit, die Bäckerei-Konditorei mit Café im Pflughof, konzentrieren, sagt Fritz Trefzger.

Gleichzeitig sei es ihm ein Anliegen, seine langjährige Erfahrung in der Führung eines Berufsverbandes als Landes-Innungsobermeister weiterzugeben, sagt der in seiner Heimatstadt Schopfheim ebenfalls lange Zeit ehrenamtlich Tätige. Als damals jüngster Stadtrat kam er 1984 für die Freien Wähler ins Kommunalgremium - und blieb dort 20 Jahre lang. Er war ebenso lange in der städtischen Wohnbau Aufsichtsrat und ehrenamtlicher Geschäftsführer. Die Fusion mit der städtischen Wohnbau Lörrach nennt Trefzger eine entscheidende Weichenstellung.

Zufriedenstellende Bilanz

Als Stadtrat sei die Entwicklung der Schopfheimer Altstadt, aber auch die Ausweisung von Gewerbeflächen an der Peripherie und damit die Standortsicherung für Handwerk, Handel, Dienstleistung, Gewerbe und Industrie wesentliches Anliegen gewesen.

„Ich kann zufrieden zurück- und vorausblicken und würde eigentlich alles wieder so machen“, so Trefzger.