Schopfheim: Ein Leben zwischen Heimweh und Broterwerb

Nach weiteren Erkrankungen des Jubilars musste das Ehepaar schweren Herzens vor fünf Monaten aus Italien nach Deutschland zurückkehren. Man fand glücklicherweise in der Nähe der Kinder und Enkel eine Wohnung in der Friedrich-Hecker-Straße. Hier können die Kinder, die praktisch Tür an Tür mit den Eltern wohnen, bei ihrer Pflege mitwirken. Schwiegertochter Maddalena sagt über den Jubilar: „Jetzt ist er wieder ein Schopfheimer.“