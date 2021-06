Schopfheim Ein Mann für den Augenblick

1987 hatte er in Schopfheim als Nachfolger der damaligen Praxisinhaber Schulz und Schmitt-Lechner in der Markgrafenstadt angefangen. Da ging ihm in den vergangenen 34 Jahren die Arbeit nie aus, im Gegenteil. Über den Daumen gepeilt zählte er im Schnitt 12 000 Patientenkontakte pro Jahr – das macht gut 400 000 während des gesamten Berufslebens. „Das war zeitweise schon ein bisschen stressig“, räumt Klaus Menne im Rückblick ein.

Die Medaille der hohen Patientenzahlen hat für ihn denn auch zwei Seiten. Zum einen seien Augenärzte auf einen „gewissen Durchlauf“ angewiesen, erklärt er. Denn von den Krankenkassen bekommen sie pro Quartal und pro Patient nur einen Arztbesuch bezahlt. Menne: „Der Rest ist Zuschussgeschäft“.

Zum anderen sind die hohen Patientenzahlen in seinen Augen allerdings auch eine Folge der eher ungleichen Verteilung der Augenarztpraxen in der Region. Von den insgesamt 14 Augenärzten im Landkreis firmieren deren zwölf im Großraum Lörrach/Weil, so Menne. Daneben gebe es nur noch einen Kollegen mit Sitz in Rheinfelden und eben die Praxis in Schopfheim. „Unser Einzugsgebiet reicht von Steinen bis Todtnau“, erklärt Menne. Von den rund 230 000 Kreisbewohnern zählen nach seinen Angaben allein 80 000 zu den potenziellen Patienten der Praxis in der Markgrafenstadt.

Die Medizin war dem 66-Jährigen sozusagen in die Wiege gelegt: Klaus Menne kam in Indonesien zur Welt, wo sein Vater als Arzt im Entwicklungsdienst tätig war. Nach dem Abitur studierte er Medizin in Freiburg und absolvierte seine Ausbildung zum Facharzt in Mannheim, ehe er sich 1987 in Schopfheim niederließ.

Zur Augenheilkunde lockte es Klaus Menne während des Studiums vor allem, weil ihn einer seiner Professoren tief beeindruckte. Außerdem hielt er das Fachgebiet seinerzeit sprichwörtlich für überschaubar. Ein langes Berufsleben später weiß Klaus Menne: „Das stimmt so nicht ganz“.

Längst gebe es in der Augenheilkunde mehrere Unterdisziplinen (Vordere und hintere Augenabschnitte, Schielen, Grüner Star). Und vor allem: Zum Augenarzt kommen Patienten aus allen Bevölkerungsgruppen – vom Kleinkind bis zum Greis – mit kleinen und großen Wehwehchen von der leichten Entzündung bis zur schweren Netzhautabhebung.

Entgegen der landläufigen Meinung kann es auch beim Augenarzt manchmal sogar um Leben und Tod gehen. So entdeckte Klaus Menne beispielsweise bei zehn Patienten einen Gehirntumor und bei einem Jungen, der vermeintlich nur ein bisschen schielte, eine Hirnblutung. „Man muss immer wach sein und zuhören können“, so lautet sein Credo.

Im Ruhestand will Klaus Menne seiner alten Praxis weiterhin als Vertretung unter die Arme greifen. Zudem möchte er sich seiner Leidenschaft, der Musik, wieder etwas stärker widmen. Und er will als Arzt bei einer Impfaktion in Schopfheim mithelfen – auch wenn er beim Piksen niemandem wirklich ganz tief in die Augen blicken muss.