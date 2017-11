Schopfheim „Ein Meilenstein für den Westen der Stadt“

Von Petra Martin

„Das ist ein Meilenstein für den Westen der Stadt“, freute sich Bürgermeister Nitz gestern bei der feierlichen Einweihung des neuen Park- & Ride-Parkplatzes im Lus. Dort ist nicht nur Platz für 87 Autos, sondern es gibt auch 54 überdachte Fahrrad- und acht Motorradstellplätze.

Schopfheim. „Wir vollziehen hier einen wichtigen Schritt, von dem die Pendler profitieren, auch die aus dem Kleinen Wiesental“, betonte Christof Nitz. Zudem sei die Einrichtung direkt am Bahnsteig wichtig für das Gewerbegebiet, das demnächst vergrößert werden solle. Darüber hinaus bedeute die Abstellmöglichkeit eine Verkehrsentlastung in Maulburg und Steinen. Eine weitere Entzerrung werde zu spüren sein, wenn im Dezember der Haltepunkt im Schlattholz in Betrieb gehe. Die Stadt hoffe, dass der Park-Ride-Platz im Lus gut genutzt werde.

Die Gesamtkosten des Projekts beliefen sich auf rund 1,4 Millionen Euro. Davon entfielen auf den Park- & Ride-Parkplatz 358 000 und auf den Bike-&Ride-Bereich 197 000 Euro. Auf dem Park- & Ride-Parkplatz werden auch zwei Behindertenstellplätze angeboten.

Die Stadt musste die Kosten nicht alleine stemmen. Der Pendlerfonds Basel ließ 250 000 Schweizer Franken springen, das Land Baden-Württemberg steuerte eine Zuwendung nach dem „Entflechtungsgesetz“ (früher: Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) in Höhe von 82 375 Euro bei.

Bürgermeister Nitz zeigte sich erfreut über die zügige Abwicklung des Projekts. Im Oktober 2014 habe der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für den entsprechenden Bebauungsplan gefasst; dieser sei im April 2016 rechtskräftig geworden. Die Bauzeit sei von September 2016 bis Oktober 2017 gelaufen. Ingenieur Daniel Leppert berichtete von der schwierigen Erschließung in dem Gelände mit Gefälle, deren Umsetzung aber sehr gut habe gelöst werden können. Bürgermeister Nitz ging auf die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets ein. „Wir hatten doppelt so viele Interessenten als wir Grundstücke haben“, unterstrich er. Dies betreffe sowohl das Gelände beim neuen Park-& Ride-Platz als auch das auf der gegenüberliegenden Bahnseite. Der Gemeinderat habe bereits beschlossen, wer zum Zug kommen solle.

Weiteres Leben soll in den Westen der Stadt Einzug halten, wenn die Skateranlage gebaut ist. „Sie soll bis nächstes Jahr im Frühjahr fertig sein“, so Nitz. Es handele sich um eine moderne Anlage, die ins Gelände hineinmodelliert werde. Somit wachse die Stadt näher an Maulburg heran.

Nitz dankte dem Pendlerfonds ausdrücklich für die Unterstützung; der Fonds habe bereits mehrere Projekte der Stadt gefördert. Basel habe ein Interesse daran, dass Pendler auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen.

Antje Hammer, Geschäftsführerin des Pendlerfonds, ging auf die Einführung des Fonds 2013 ein, als auf Schweizer Seite flächendeckend die Parkraumbewirtschaftung in Kraft trat. Seitdem würden zahlreiche Projekte, die nachhaltig dem Pendlerverkehr dienen, auch auf deutscher Seite finanziell unterstützt. „Vom kleinen Nachbarland können wir viel lernen“, bilanzierte Bürgermeister Nitz.