Schopfheim: Ein Ort des Lesens und der Begegnung

Über 300 Kinder nahmen an den Veranstaltungen teil. Auch der „Gratis Comic Kids Tag“ im Mai sei ein voller Erfolg gewesen: Hunderte von Comics fanden neue Leser. Der Sommerleseclub „Heiß auf Lesen“ verzeichnete 43 Teilnehmer, die insgesamt 557 Bücher lasen – und für die Teilnahme Preise gewinnen konnten. Ein Familie aus Schopfheim gewann bei der landesweiten Aktion sogar den Hauptpreis des Regierungspräsidiums: ein Wochenende in einer Jugendherberge. Als echter Besuchermagnet habe sich der Bücherflohmarkt Anfang des Jahres erwiesen: Viele neue Gesichter nutzten die Gelegenheit, sich in der Bibliothek umzuschauen und neue Schätze zu entdecken. Aufgrund des großen Erfolgs sein ein weiterer Flohmarkt für Ende Januar geplant.

„Filmgenuss ohne Grenzen“

Mit Filmfriend stehe den Nutzern der Stadtbibliothek ein umfangreiches Filmarchiv zur Verfügung. Tausende Filme können „hier legal, unbeschränkt und werbefrei“ gestreamt werden, erklärt die Bibliothek.

Ort der Begegnung

„Die Stadtbibliothek Schopfheim ist mehr als nur ein Ort zum Ausleihen von Büchern“, hält die Stadt in ihrer Mitteilung mit Blick auf das vielfältige Angebot und die große Zahl an Nutzern abschließend fest. „Sie ist ein Zentrum für Bildung, Information und Kultur, ein Ort der Begegnung und der Bildung für die Bürger.“

Alle Informationen und zu den digitalen Angeboten unter www.schopfheim.de/stadtbibliothek.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag jeweils 10 bis 13 Uhr, Dienstag und Donnerstag 14.30 bis 18 Uhr.