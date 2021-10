Schopfheim Ein Paar seit dem Tanz im Sengelen

Das gab Hans Keller auch die Möglichkeit für vielfache ehrenamtliche Aktivitäten im Dorf und in der Stadt. Er war in jungen Jahren aktiver Ringer in der SG Eichen, später zehn Jahre deren Vorsitzender und machte in dieser Zeit aus dem Bockbierfest eine Großveranstaltung. Er war auch in der Kommunalpolitik eine feste Größe. 1984 wurde er erstmals in den Eichener Ortschaftsrat gewählt und avancierte auf Anhieb zum Ortsvorsteher. Dieses Amt hatte er 25 Jahre lang inne.

Von 1989 bis 2009 saß er obendrein für die CDU im Gemeinderat der Stadt. Auch dank Unterstützung aus der Dorfgemeinschaft habe er in dieser Zeit für sein Heimatdorf viel bewegen können, erinnert sich Hans Keller zufrieden.

Sieglinde Keller war gerne im Hintergrund tätig und packte bei Festen im Dorf mit an. Bergwandern war für das Ehepaar Keller lange die einzige „Auszeit“, die es sich gönnte und an die es sich bis heute gerne erinnert.

Die 60 gemeinsamen Ehejahre seien eine glückliche Zeit gewesen, obwohl es natürlich auch schwierigere Phasen gab. Aber die schönen Erinnerungen überwiegen deutlich, sind sich die Kellers einig. Zu erleben, wie die Kinder und die fünf Enkel groß wurden und sich beruflich und privat bestens entwickelten, bereitet dem Jubelpaar bis heute große Freude.

Dass Hans und Sieglinde Keller zufrieden und glücklich auf nunmehr 60 Ehejahre blicken können, liegt ihrer Meinung nach an einer bewusst gepflegten Liebe, an Rücksichtnahme und am Zusammenhalten in guten wie in schlechten Zeiten.