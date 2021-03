Schopfheim Ein Paar zwischen zwei Polen

Es ist ein Roman mit den zwei Gesichtern Stadt und Land, der Metropole Berlin und einem Ort in der Provinz, sowie einer über zwei Menschen und zwei Gesellschaftsmilieus.

Mit viel Einfühlungsvermögen für seine Figuren erzählt der in Brandenburg lebende Autor die Geschichte eines Paares Anfang 40, das seit zehn Jahren zusammen ist, ein Kind hat, ein kleines Mädchen, das auf den reizenden Namen Sisal hört, und seinen Weg sucht.

Die beiden Personen könnten unterschiedlicher nicht sein. Jann ist mit seiner Bio-Bierbrauerei pleite gegangen, lebt noch vom Ersparten, ist in einer Identitätskrise, die aus „toxischer Männlichkeit“ resultiert. Das „kleine Unternehmerchen“, wie seine Frau ihn nennt, steht vor den Scherben seines Lebens, dabei hat er noch geglaubt, die alte baufällige Ruine an der Bahnstation Solikante (Gut) wäre noch zu renovieren und die Ehe zu kitten.

Ruth ist Therapeutin, die geschäftige Städterin, schätzt die Abwechslung, die Unterhaltung, liebt Märkte, Einkaufen, Kino und Geselligkeit. Er ist das Landei mit Urangst vor Feinstaub und einer notorischen Luftmessungs-Phobie, will ein neues Leben auf dem Land aufbauen, malocht. Sie muss bald aus Berlin raus, weil über ihr im Haus die Bohrmaschinen dröhnen. Hin und her gezerrt zwischen den Eltern ist die vierjährige Sisal, die am liebsten Kakao trinkt, Papas „Bienchen“-Liebling.

Kann so eine Beziehung gut gehen? Zwei konträre Menschen zwischen Selbstfindung und familiärer Verantwortung und der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern. Er: Abrisshammer, sie: Gewürzregal.

Familienroman mit Lokalkolorit

Björn Kern zeichnet ein typisches, gegenwärtiges Paar und das Mann-Frau-Thema mit all den Konflikten, die in junge Familien getragen werden. Es ist auch eine Suche nach dem Gefühl von Heimat, nach Geborgenheit, Liebe und Identität, und die Situation muss in Konfrontation und Scheitern enden.

Eingebettet in ein heutiges Zeitgemälde, entfaltet sich diese Paar-Geschichte um die Sehnsucht nach Verwirklichung. Die inhaltliche Dichte ergibt sich auch dank gut charakterisierter Nebenfiguren.

Mit „Solikante Solo“ ist Björn Kern ein intensiver Roman geglückt, das Abbild einer modernen, nervösen und gespaltenen Gesellschaft, ein spannend und lebendig erzähltes Panorama vom Leben auch als Single und dem Rückzugsraum Oderbruch, der auch Kerns neue Heimat ist.

Zwar ist es kein autobiografischer Roman, der Autor sagt selber, „es ist nicht meine Geschichte“, aber es steckt einiges von dem drin, was er selber kennt, die eigene Lebenserfahrung. Das hilft ihm beim stimmungsvollen Bebildern der Geschichte.

Aber der Plot ist erfunden, die Figuren fiktiv. Den Ort mit dem schönen Namen Solikante gibt es wirklich, das Wortspiel mit Solo und Soli im Titel hat dem Autor gefallen.

Kern bezeichnet dieses Buch, mit dem er die Weichen wieder ins Genre Roman stellt, als „ganz normale Belletristik“. Er wollte mal wieder eine richtige Geschichte schreiben mit Spannungsbögen, Fallstricken und unterschiedlichen Perspektiven, eben der „ganzen Orchestrierung des Romanschreibens“.

„Ganz normale Belletristik“

Für einmal hat er keinen Ich-Erzähler, sondern berichtet wechselnd aus der Sicht von Frau und Mann. Insoweit hat Kern eine Familiengeschichte geschrieben, sowohl einen Gesellschafts- als auch einen Liebesroman mit dem, was Leser in belletristischen Büchern gerne lesen: mit einem Lebenskonflikt, wo einige dramatische Ereignisse in Gang kommen - mitreißend erzählt, mit sprachlichem Schliff und einer gehörigen Portion Lokalkolorit.

„Solikante Solo“ hat überraschend viele Dialoge, fast schon wie ein Drehbuch, immer zugänglich mit einiger Komik zwischen Schweinemast und Sendemast, Freibier und Freiwurst, Gutsherr und Grünling.

Der Schluss bleibt offen. Es kommt zu gegengeschnittenen Szenen: Ruth fährt mit Sisal von Berlin nach Solikante, ihr Mann bricht nach Berlin auf, will sein „Schloss“, das er mühsam renoviert hat, wieder verkaufen. Was bringt die Zukunft für dieses Paar, das mit seinen eigenen Problemen zu kämpfen hat? Man muss sie lesen, diese Geschichte voller Leben, Fragen und Wendungen.

Björn Kern weiß, dass dieser Roman leserfreundlicher ist als seine früheren Bücher, die intellektueller und „ein bisschen für den Elfenbeinturm“ waren. Die aktuelle Corona-Situation, die dem Autor auch zu schaffen macht, weil seine Lesereise nicht zum Buchstart stattfinden kann, wird nicht thematisiert. „Ich habe es bewusst weggelassen, man kann es nicht mehr hören.“

Corona kann keiner mehr hören

Kern, der schon mehr als 20 Jahre aus Schopfheim weggezogen ist, aber immer noch familiäre Beziehung zur Markgrafenstadt hat und öfter zu Lesungen ins Wiesental kommt, würde seinen neuen Roman mit Freude in seiner alten Heimat präsentieren: „Wenn mich jemand einlädt, komme ich gerne.“

Wer nicht so lange warten will, kann auf Björn Kerns Homepage eine kleine Online-Lesung anklicken: „Solikante Solo“ zum Reinhören.

Weitere Informationen: Björn Kern: „Solikante Solo“, Roman, 330 Seiten, Fischer Verlag, 16 Euro