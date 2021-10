Schopfheim Ein Sonntag im Monat ohne Gottesdienst

Wegen zahlreicher unbesetzter Pfarrstellen stehen auch strukturelle Änderungen innerhalb der Kirchengemeinden, auf deren Erhalt aber insgesamt großer Wert gelegt wird, auf dem Programm.

Das jedenfalls kündigte Pfarrerin Ulrike Krumm an, als sie nach dem Sonntagsgottesdienst ihre Schäfchen um sich versammelte, um „die gesamte Gemeinde mit ins Boot zu holen“, wenn es darum geht, Änderungen in die Tat umzusetzen.

Es bringe nämlich nichts, um den heißen Brei herumzureden“, sagte die Pfarrerin, die als erste Maßnahme den Verzicht ihrer Fahrnauer Gemeinde auf den Gottesdienst an jedem dritten Sonntag eines Monats absegnen lassen wollte.

Und siehe da: „Wir können mit dieser Regelung leben“, zeigten die anwesenden Gemeindemitglieder Verständnis für die Not von Ulrike Krumm, die nicht nur Fahrnau, sondern auch Kürnberg und Gersbach sowie aktuell noch Hausen und andere nicht besetzte Pfarreien mitversorgen muss.

Einige befürworteten sogar ausdrücklich die Idee, an den Tagen, an denen in Fahrnau kein Gottesdienst mehr stattfindet, andere Kirchengemeinden in der Nachbarschaft zu „Freundschaftsgottesdiensten“ zu besuchen, andere Gläubige kennenzulernen, sich auszutauschen mit Gleichgesinnten.

„Wir sind im Grunde alle beweglich“, sagte auch Klaus Brust, der zu Beginn der Veranstaltung für drei Jahre zum Versammlungsleiter gewählt worden war. Es sei durchaus auch eine Option, sich einmal einen der „auch musikalisch oft sehr ansprechenden“ TV-Gottesdienste zu gönnen, sagte Brust.

Ulrike Krumm fasste erleichtert zusammen: „Ich habe keine massiven Bedenken, sondern eher Verständnis für unsere Lage und für die Notwendigkeit von Änderungen vernommen“, sagte sie. Tatsächlich könne auf Dauer nur so der Bestand der Kirchengemeinden rundum gewährleistet werden.

Wie wertvoll deren Arbeit sowie diejenige der Kirchengemeinderäte ist, hatte Carolin Paul als Ratsmitglied in einem Rückblick auf zwei sehr zeitaufwendige und erfolgreiche Jahre zu Beginn bewiesen.

Ein zweites, ihr ganz wichtiges Anliegen war, wie die Gemeinde über die wegen der Pandemie ausgesetzten Abendmahle denkt. „Sollen wir die wieder aufnehmen? Oder sollen wir es vorerst lassen, wie es wegen der Hygienevorschriften ist?“

Auch hier durfte sie aufatmen. Die Gemeindemitglieder wollten, so der Tenor, nicht länger auf das Abendmahl verzichten. Es könne ja, so hieß es, in veränderter, den Hygienevorschriften angepasster Form stattfinden. Im Gespräch waren kleine Gefäße, die gut zu reinigen seien. Oder der Verzicht auf Wein, dafür „nur Brot“.

Nur Brot, ohne Wein

„Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt“, sagte Ulrike Krumm und stellte nach den Wortmeldungen erfreut fest: „Not macht tatsächlich erfinderisch.“ Und sie fügte hinzu: „Unter diesen Voraussetzungen sind mit Ihrem Zutun Abendmahle tatsächlich wieder denkbar.“