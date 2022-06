Schopfheim Ein Spektakel, das die Seele aufhellt

„Musik erklingt“ am Sonntag, 3. Juli, in Schopfheims Altstadt an jeder Ecke. Über 100 Musikusse aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz sind unter der Flagge von „Akustik in Agathen“ im Halbstunden-Takt wechselnd an 18 Orten in der Innen- und Altstadt mit Celli, Ukulele, Gitarren, Dobro, Geigen, Kontrabass, Klarinetten, Posaunen, Trompeten, Saxophon, Harfe und Zither präsent.