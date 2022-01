Schopfheim Ein Spiel voller Adel und Noblesse

Alles wieder sehr konzentriert in Gestik und Registrierung. Man merkt, der Schopfheimer Kirchenmusikdirektor und Bezirkskantor, der aus Kassel kommt, ist bei seinem Orgelspiel ganz norddeutsch orientiert; man spürt eine zurückgenommene Artikulation, nichts Ablenkendes vom Stimmverlauf, keine überflüssigen Verzierungen, alles ist genau kalkuliert und artikuliert.

Auch Bachs schönes „Jesus bleibet meine Freude“ spielt er ebenmäßig und fließend in den Triolen.

Akkuratesse, Distinguiertheit und Präzision zeichnen Bogons Spiel aus; es ist voller Adel und Noblesse. Der Organist neigt etwas zum Legatospielen und so ist auch diese gute halbe Stunde Orgelmusik ein musikalisches Erlebnis von kontrollierter Emotion.

Weiterhin abrufbar

Ab und an gibt es einen Schwenk in den Kirchenraum, auf den imposanten Prospekt der Schuke-Orgel mit den Pfeifen, den Christbaum und die mit vielen Lichtern beleuchtete Krippe. Meist ist der Blick der beiden Videokameras, die Bogon selber bedient, auf den Spieler an den beiden Kirchenorgeln gerichtet. Denn für das eher romantische Repertoire wechselt Bogon auf die spätromantisch disponierte Emporenorgel, wo er in dem Pax Vobiscum von Henry Elliot Button das Melancholische, Sehnsuchtsvolle und Viktorianische der typisch englischen Orgelmusik, die hier diskret moduliert, hörbar macht.

Reizvoll sind auch die vier Stücke aus der Sammlung „L’Organiste“ von César Franck, die einen Vorgeschmack auf den 200. Geburtstag des Komponisten geben. Darunter einfache, ländliche Musik, schöne pastorale Hirtenmusik im französischen Stil der „Bergerès“ und „Noëls“, der alten Weihnachtslieder, bei denen der Interpret die Farben durch den Einsatz des Schwellwerks steuert. Ähnlich wie in der „Reverie“ (Träumerei) des Engländers Herbert Botting, die unter Bogons Händen einen ruhigen gottesdienstähnlichen Charakter erhält.

Mit Absicht hat der Kirchenmusiker kürzere Stücke ausgewählt und auf den üblichen „Rausschmeißer“, die populäre Widor-Toccata, verzichtet. Dafür zog er doch alle Register für das Tuttispiel in dem Postlude von William Faulkes, das einen positiven Ausklang des alten und einen hoffnungsvollen Einstieg ins neue Jahr bot.

Wer dieses digitale „Meet the Queen“ an Silvester verpasst hat, kann es auf dem Youtube-Kanal von „Kirchenmusik in Schopfheim“ weiterhin abrufen.