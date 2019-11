Schopfheim Ein Stolperstein als Mahnzeichen

Der Priester habe in seiner Zeit vor den Gefahren des Militarismus, Nationalismus, Rechtsradikalimus, Antisemitismus, des rücksichtslosen Kapitalismus und „engstirnigen Konfessionalismus“ gewarnt. Dabei habe er sein Leben lang nicht nur „theoretisiert“, sondern versucht, selbst neue Wege aufzuzeigen - so gehöre Metzger zu den „Pionieren der Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich“. Die Ausstellung zeige Metzger als „Pionier der Friedensbewegung“ und reihe ihn ein „in eine Galerie zusammen mit anderen prominenten Vertretern des Pazifismus“. Metzger werde als Pionier der ökumenischen Bewegung auf katholischer Seite gewürdigt, der Parallelen zu Dietrich Bonhoeffer aufweise.

August Bichelmeier warf in seiner Einführung einen Blick auf das Lebensumfeld des jungen Max Josef Metzger, der in der Markgrafenstadt, in der Umgebung der Sparkasse, dem Ort der Ausstellung, aufwuchs.

Ausgerechnet die Sparkasse: Bichelmeier dankte dem Kreditinstitut ausdrücklich dafür, dass dieses imstande sei, das eigene Tun kritisch zu reflektieren - Max Josef Metzger nämlich sei ein Kapitalismuskritiker gewesen, für den „entfesseltes, schrankenloses Gewinnstreben“ eine Gefahr für den Frieden darstellte und für den auch im Bereich der Wirtschaft das Handeln vor Gott und dem Gewissen verantwortet werden musste.

Sparkassendirektor Lothar Müller hatte zuvor die Gäste willkommen geheißen und auf das umfangreiche soziale Engagement des Kreditinstituts hingewiesen. Im übrigen seien die Kommunen Träger der Sparkasse und damit alle Bürger.

Darauf hob auch August Bichelmeier ab: Es sei Aufgabe des Staates und der Stadt, die Erinnerungskultur aufrechtzuerhalten, sie zu institutionalisieren, sie als festgeschriebene Aufgabe eines definierten Gremiums zu verankern. Bichelmeier schlug vor, jedes Jahr am 3. Februar, also am Geburtstag Metzgers, an diesen zu erinnern.

Im Falle einer Seligsprechung wäre es Max Josef Metzger nicht wichtig, auf einen Sockel gestellt zu werden, zeigte sich Bichelmeier überzeugt. „Der Selige wäre am seligsten“, wenn sich die Schopfheimer gegen Aggression, Aufrüstung und Krieg, für eine gerechtere Gesellschaft, für notleidende Menschen und für die Wiedervereinigung der Kirchen einsetzten.

Bichelmeier schilderte auch den besonderen Werdegang der Ausstellung, die von der katholischen Friedensorganisation Pax Christi, Diözesanstelle Freiburg, zur Verfügung gestellt wurde. Es handele sich um eine technische und inhaltliche Überarbeitung einer Ausstellung, die in den 80er Jahren unter der Leitung des im vergangenen Jahr verstorbenen Heimatgeschichtsforschers Heiner A. Baur entstanden war und in die auch der ehemalige Rektor der Max-Metzger-Schule, Roland Kleinbub, sein Herzblut eingebracht habe.

Pfarrer Martin Schmitthenner las ein Gedicht vor, das Metzger in der Gestapo-Haft verfasst hatte, und dankte allen Beteiligten, auch mit kleinen Präsenten, für das Engagement.

Der Chor der Mittelstufe der Freien Waldorfschule sang unter Leitung von Musiklehrer Mark-Daniel Schmid ein Lied Metzgers, und am Ende der Vernissage erklang mit Chor und Gästen ein dreistimmiger Kanon: „Dona nobis pacem“ - kein anderes Lied hätte so gut gepasst. Und in der überraschend guten Akustik der Kundenhalle hätte es auch kein schöneres sein können.

Die Veranstaltungsreihe zum 75. Todestag Max Josef Metzgers findet im Rahmen der Friedensdekade bis zum 22. November in Schopfheim statt.

Sie wird gemeinsam getragen von der katholischen Seelsorgeeinheit Mittleres Wiesental, den evangelischen Kirchengemeinden Schopfheim und Fahrnau-Kürnberg, der evangelischen Erwachsenenbildung Hochrhein-Markgräflerland, der Stadt Schopfheim, der Max-Metzger-Schule, der Waldorfschule, der VHS und von „Pax Christi“.

Die Ausstellung „Max Josef Metzger - Leben und Werk“ wird noch bis zum 22. November zu den Öffnungszeiten der Sparkasse Wiesental in Schopfheim gezeigt.

Weitere Termine: Donnerstag, 14. November: 19.30 bis 21 Uhr: Vortrag über Metzger als Pionier des Friedens im evangelischen Gemeindehaus in Fahrnau (mit Oberstudiendirektor Rendle, Augsburg).

Mittwoch, 20. November: 19 Uhr: ökumenischer Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche (mit Pfarrer Schmitthenner und Markus Weber von „Pax Christi“).

Freitag, 22. November: 19.30 Uhr: Vortrag „Sicherheit neu denken - von der militärischen zur zivilen Friedenssicherung“ im evangelischen Gemeindehaus Schopfheim (mit Theodor Ziegler vom Leitungskreis des Forums Friedensethik in der evangelischen Landeskirche).