Schopfheim Ein Thema, über das geredet werden muss

„Wir wollen alle Frieden, aber so einfach geht es nicht“, so eine Teilnehmerin. Wenn man wolle, bekomme man Frieden. Aber was sei, wenn nicht alle wollen? Überlegt wurde auch, die Idee „Schweigen für den Frieden“, in Lörrach einige Jahre praktiziert, zu übernehmen. Oder etwa wöchentliche Angebote mit meditativem Charakter zu machen, so der Vorschlag eines Teilnehmers. Frieden bedeute auch Verantwortung für die Umwelt, sonst könne man keinen Frieden für die Welt schaffen, brachte es eine Teilnehmerin auf den Punkt. Auch das Thema „Beheizbarkeit der Orte / Lokalitäten im Herbst / Winter“, wenn die Aktivitäten stattfinden können, floss in die Überlegungen ein.