Schopfheim Ein Tüte voller Aufmerksamkeiten

Im Vorfeld wurden im Mehrgenerationenhaus der Diakonie Plätzchen gebacken und Tüten bedruckt. Schülerinnen und Schüler der Klasse 3 a der Wiesentalschule Maulburg malten Bilder, ebenso der Schülerhort St. Michael in Schopfheim. Der Gewerbeverein spendete Gutscheine, und so kam eine tolle Tüte voller Aufmerksamkeiten zusammen.

Ein besonders großes Dankeschön richte sich an die Metzgerei Stich, die schon seit vielen Jahren den „offenen Weihnachtsabend“ mit der Spende des Festmahls unterstütze, heißt es in der Pressemitteilung. Stich habe keine Sekunde gezögert, auch die neue Idee mitzutragen.

Am Morgen des 24. Dezember kam noch ein überraschender Anruf von einem Stand beim Wochenmarkt in Steinen: Frisches Bauernbrot wurde noch gespendet, so dass auch dieses abends mit verteilt werden konnte. Weihnachtliche Besinnung enthielt die Tüte natürlich auch: einen kleinen Impuls, verfasst von Prädikantin Dorothea Schaupp, dieses Mal zum Selberlesen.

Die Fahrer holten die Präsente, das Brot und das Essen zu festgelegten Zeiten im Viertelstundentakt im Diakonischen Werk ab, so dass auch bei der Ausgabe alle Coronavorgaben eingehalten worden seien, heißt es in der Mitteilung. Es hatten sich Menschen zwischen Zell und Steinen gemeldet, glücklicherweise seien auch die ehrenamtlichen Helfer aus den unterschiedlichen Orten gekommen, so dass alle Besuche stattfinden konnten. „Menschliche Nähe, Dankbarkeit und Freude waren auf beiden Seiten zu spüren“, heißt es in der Mitteilung. Die Organisatoren der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden in Schopfheim und Maulburg, der SKM und das Diakonische Werk bedankten sich ganz herzlich bei allen, die zu dieser weihnachtlichen Aktion beigetragen hatten.

„Hoffentlich kann im nächsten Jahr wieder ein gemeinsames Feiern möglich sein – aber vielleicht wird es auch (zusätzlich) einen weihnachtlichen Kurzbesuch geben“, heißt es in der Mitteilung.