Schopfheim: „Ein Weiter-so ist nicht möglich“

Angesichts sinkender Ausbildungszahlen im gesamten Kammerbezirk, und so auch in Schopfheim, drohe ein Aus der öffentlichen Förderung, die davon abhänge, dass die Gewerbe Akademie „voll und permanent in Betrieb ist“. Mit Blick darauf sei ein Punkt erreicht, an dem die Förderung nicht mehr sicher gewährleistet ist. Die CDU-Fraktion hatte in einer offenen Anfrage an Bürgermeister Harscher am Freitag Alarm geschlagen und Hinweisen darauf ins Feld geführt, dass die Schopfheimer Gewerbe Akademie akut gefährdet sei und womöglich schon im September geschlossen werden könnte. Bürgermeister Harscher hatte sich zumindest von dem genannten Termin überrascht gezeigt