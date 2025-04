Schopfheim: Ein „Wikipedia“ extra für Schopfheim

Dreh- und Angelpunkt der Veröffentlichung war seit jeher Klaus Strütt, der als geistiger Vater und hauptverantwortlichen Gestalter jede einzelne Ausgabe von der Konzeption über die Organisation bis zur redaktionellen Gestaltung unter seinen Fittichen hatte – und dabei auch immer die Zeit fand, selbst den ein oder anderen Schwerpunkt zu beforschen und zu beschreiben.

Letztes Jahrbuch

Dass Strütt diese Aufgabe nicht auf ewig stemmen würde, war indes absehbar, nun also ist der Zeitpunkt gekommen. „Mit dem Erscheinen des „Jahrbuchs 2024 endet die Kooperation“, schreibt die Gemeindeverwaltung in ihrer Vorlage für die kommende Gemeinderatssitzung. Damit wiederum wird der Gemeinderatsbeschluss virulent, der Erscheinen und Finanzierung des Stadtbuchs an die Zusammenarbeit mit dem langjährigen Macher Strütt knüpft. Das Ende dieser Kooperation bedeutet also auch: „Das Erscheinen des Schopfheimer Jahrbuchs wird beendet.“