Schopfheim: Einbrecher haben Solaranlagen im Visier

Mittwoch, 13.20 Uhr, in fünf Gartenhütten in der Kleingartenanlage „An der Wiese“ aufgebrochen. Der oder die Täter suchten gezielt nach Hütten, die über eine neue Solaranlage verfügen und öffneten diese auf verschiedene Art und Weise, heißt es im Polizeibericht. Aus den Hütten wurden Gegenstände entwendet – hauptsächlich sei aber vermutlich nach den Akkus beziehungsweise den Wechselrichtern der Solaranlagen gesucht worden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/666980, bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Kleingartenanlage gemacht haben, sich zu melden.