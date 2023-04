In der Nacht auf Samstag ist in eine Lagerhalle in der Belchenstraße eingebrochen worden. Gewaltsam hatten sich der oder die Unbekannten über eine Eingangstüre Zugang verschafft. Entwendet wurde ein Akkuschrauber im Wert von rund 600 Euro. Womöglich wurden die Täter durch einen auslösenden Bewegungsmelder gestört, mutmaßt die Polizei. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 /66698 0 ermittelt.