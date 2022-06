Schopfheim Eindrücke der Extraklasse

Schopfheim. Nachdem bereits 2021 eine erfolgreiche Motorradtour auf Initiative von Armin Fehrenbacher auf der B 3 mit dem Besuch sämtlicher Ortschaften, die südamerikanische Namen tragen, bis hin zur Ostsee stattfand, kam nun die fast logische Steigerung. Vorsitzender Karlheinz Renner plante bereits im Winter eine zwölftägige Tour zur berüchtigten „Tourist Trophy Isle of Man“. Kaum wurde die Planung bekannt, schon waren die sechs Teilnehmer beisammen: Armin Fehrenbacher, Dietmar Winkler, Norbert Mülhaupt, Thomas Ehret, Sascha Madzwoski und Karlheinz Renner.

Am 1. Juni, 10 Uhr, startete die muntere Truppe bei der Palmrainbrücke in Weil am Rhein. Auf der Landstraße ging es durch Frankreich bis nach Metz inklusive Mittagspause und Stadtbesichtigung. Im Anschluss ging es durch Luxemburg nach Namur /Belgien zur Übernachtung. Weiter am Donnerstag führte die Tour nach Rotterdam zur Fähre der North Sea Ferries. Ein besonderes Erlebnis war die Zollabfertigung und Verladung der über 1000 Motorräder aus ganz Europa, alle mit dem selben Ziel. Die Ankunft in England war am Freitag früh um 8.30 Uhr, von wo es geradewegs durch England ging, um dann um 14 Uhr pünktlich die nächste Verladung nach Douglas mit Ankunft 19.30 Uhr im Motorradmekka „Isle of Man“ hinter sich zu bringen.