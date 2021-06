Schopfheim Eine bleibende Form des Erinnerns

Dass es in dieser Beziehung auch in der Markgrafenstadt und in der Umgebung Nachholbedarf gibt, weiß unter anderem ­Marianne Merschhemke. Sie gründete vor einem Jahr die Initiative für „Stolpersteine im Wiesental“ und plant zusammen mit ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern die erste Verlegung.

Zu dieser werden am 20. Oktober um 9 Uhr nicht nur zahlreiche Interessenten aus den Reihen der Wochenmarkt-Besucher, sondern auch der Kölner Künstler Gunter Demnig erwartet. Demnig hat in mehr als 20 Jahren über 80 000 solcher Steine in über 2000 Gemeinden Deutschlands sowie in 26 weiteren Ländern verlegt. Gemeinderat und Stadtverwaltung hatten die Aktion befürwortet.