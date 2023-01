Schopfheim Eine Dirigenten-Ära endet

Dankesworte

Ortsvorsteher Willi Tholen bedankt sich im Namen des Ortschaftsrates bei Herbert Maisch für seine „Riesenbilanz“.

Herzliche Dankesworte, Abschiedsgeschenke und schließlich stehende OvationenM gab es für den scheidenden Dirigenten auch aus dem Kreis der Sänger selbst.

Ehrungen

Für langjährige Treue konnten folgende Sänger geehrt werden: Wolfgang Potthin (10 Jahre), Michael Deiß und Bernd Strittmatter (40 Jahre), Thomas Jost und Wolfgang Deiß (50 Jahre) und Ernst Jost (60 Jahre).

Rückblick

Vorsitzender Bernd Strittmatter konnte von 41 Anlässen in 2022 berichten – geschlagene 36 mehr als im vorangegangenen Jahr. Darunter waren vier öffentliche Auftritte, fünf Ständchen, das Herbstfest und 30 Singstunden, aber auch Aktionen wie Altpapiersammlungen.

Ausblick

Im kommenden Jahr stehen unter anderem Auftritte in Gresgen, beim Waldgottesdienst in Raitbach, bei Jubilaren und beim Volkstrauertag an, ebenso wie ein Herbstfest und Altpapiersammlungen.

Wahlen

Die Vorsitzenden Bernd Strittmatter und Klaus Denner wurden ebenso wie Schriftführer Jörg Jost, Rechner Thomas Jost, Aktivbeisitzer Martin Ühlin, Passivbeisitzer Uli Muffler und Kassenprüfer Horst Knittel wiedergewählt. Sebastian Bach übernimmt die Aufgabe des zweiten Kassenprüfers.

Vorsitzender: Bernd Strittmatter

Mitglieder: 164; davon 23 aktive Sänger

Kontakt: www.gesangverein-raitbach.de