Revolution des Systems

Der Technische Oberlehrer ist mit seiner Verantwortung für die Werkstätten, Labore und für Sicherheitsfragen Teil des Schulleitungsteams. Decker unterrichtete von 1982 an acht Jahre an der Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz und seither an der Gewerbeschule Schopfheim mit zeitweiligen Abordnungen. Er erinnert sich besonders an die Zeit um die Jahrtausendwende und die Einführung des projektorientierten Lernfeldunterrichts. „Der Fachbereich Bau war hier ein großer Vorreiter, und ich durfte in einer Arbeitsgruppe mit weiteren Kolleginnen und Kollegen diese Innovation vorantreiben. Ich sehe das bis heute als Ehre, aber natürlich war es auch eine große Herausforderung, doch am Ende kann ich sagen, dass wir das gesamte Ausbildungssystem in Baden-Württemberg revolutionieren konnten.“