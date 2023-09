Unverpacktladen Neustart für „Glück im Glas“

Viele Produkte beziehen die drei aus der Region. So kommt das Getreide und das Mehl vom Hof Dinkelberg. Bei anderen Produkten wie Tee oder Kaffee wird auf fairen Handel geachtet. Der Kaffee wird in der Bergregion Dikome in Kamerum, der Partnerstadt von Schopfheim, angebaut. Milch- und Fleischprodukte gibt es bei „Glück im Glas“ hingegen nicht zu kaufen.

Ganz ohne geht es nicht

„Wir arbeiten mit Großhändlern zusammen, die sich auf Unverpackt-Läden spezialisiert haben“, erläutert Oschwald. Ganz ohne Verpackung gehe es nicht – im Vergleich zum hergebrachten Handel jedoch ist diese auf ein Minimum reduziert. Viele Waren werden im Großgebinde von bis zu 25 Kilogramm angeliefert. Das Waschmittel kommt in Pfandbehältern, die zurückgeschickt und wieder befüllt werden können . Im Laden dann werden die Waren in Behältnissen und Spenden präsentiert, aus denen die Kunden sich ihren Teil individuelll abfüllen können.

Im Regal gibt es von jedem Produkt nur eine Sorte. Sache nur eines. Foto: Kathryn Babeck

Mit dem weitgehenden Verzicht auf Verpackung fallen auch jede Menge weiterer Dinge weg, die damit üblicher Weise zusammenhängen und ebenfalls Energie und Aufwand benötigen: Das Design für die Verpackung zum Beispiel, die Maschinen für deren Produktion, Werbung und Marketing für die Produkte. Oschwald hat selbst Werbung und Marketing studiert – die Mechanismen der Branche kennt er daher gut. Vor drei Jahren allerdings hat er sich für einen bewussten „Antikonsum“ entschieden, unter anderem lebt er vegan und ohne Kühlschrank.

Nachhaltigkeit im Blick

Der Laden selbst ist übersichtlich. Die Auswahl an Produkten ist begrenzt. So steht beispielsweise nur je eine Sorte Espresso oder Marmelade im Regal. Dafür habe man sich ganz bewusst entschieden, man kaufe hier anders ein, ist optisch nicht so vielen Reizen ausgesetzt.

Wer keine Einkaufstüte dabei hat, kann sich Nüsse und ähnliches ins Glas abfüllen und mitnehmen. Foto: Kathryn Babeck

Katrin Bauer, studierte Volkswirtin und Nachhaltigkeitsmanagerin, hilft im Laden zuweilen ehrenamtlich aus. Diese Art von Laden entspreche mehreren der 17 UN-Nachhaltigkeitskriterien, denen sich die Bundesrepublik verpflichtet habe, erklärt sie. Schon lange sei bekannt, dass im Sinne der Nachhaltigkeit überwiegend vegan, vegetarisch und regional eingekauft werden sollte. Das große Problem sei jedoch, dass konventionelle Landwirtschaft immer noch subventioniert werde, weshalb Bio-Produkte ungleich teurer seien. Gerade ein Unverpackt-Laden wie „Glück im Glas“ sei ein Mehrwert für jede Gemeinde, fügt sie hinzu.

„Neueröffnung“ von „Glück im Glas“ am morgigen Samstag von 8.30 bis 13 Uhr mit open end. Am verkaufsoffenen Sonntag hat das Geschäft ab 14 Uhr geöffnet.