Schopfheim Eine gute Vier fürs Fahrradklima

An der ADFC-Umfrage nahmen aus Schopfheim 78 Radlerinnen und Radler teil. Bei ihnen konnte die Stadt im Vergleich zu gleich großen Kommunen besonders vor alle mit der in Gegenrichtung geöffneten Einbahnstraße (Hebelstraße) punkten, ebenso bei der Mitnahmemöglichkeit von Velos im Öffentlichen Nahverkehr sowie bei der Wegweisung für Radler. Gute Noten gab es auch für die Erreichbarkeit des Stadtzentrums.

Negativ bewerteten die Umfrageteilnehmer hingegen das Fehlen öffentlicher Leihfahrräder, die Zahl der Fahrraddiebstähle und das Fahren auf Radwegen beziehungsweise Radstreifen. Auch für die Breite der Radwege gab es schlechte Noten.

Den Durchschnitt verdarb vor allem der Umstand, dass es keine öffentlich zugänglichen Fahrräder gibt, „die für jeden einfach, zuverlässig und günstig zu mieten“ sind. Da kassierte die Stadt eine saftige Fünf-bis-Sechs (5,4). Ebenso schlecht kommt bei den Radlern an, dass es in ihren Augen auch in der Corona-Zeit „keine handfesten Signale für mehr Fahrradfreundlichkeit“ gab.

Unterm Strich also kein wirklich gutes Radel-Zeugnis für die Stadt. In der Auswertung des ADFC ist die Gesamtentwicklung seit 2016 denn auch nicht gerade berauschend. In den meisten Kategorien ist die Markgrafenstadt zumindest stehen geblieben, wenn nicht sogar schlechter geworden.

Lichtblicke sind dünn gesät. Einen echten Fortschritt stellen die Teilnehmer der Umfrage nur bei der Wegweisung für Radfahrer fest – da gab es diese Mal eine 2,6 (statt 3,1 beziehungsweise 3,0 in den Jahren 2016 und 2018).

Beim Radeln, so scheint es, kann in der Markgrafenstadt vom Klimawandel noch keine Rede sein.