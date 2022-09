Schopfheim Eine kleine Auszeit im Alltagsstress

Die Orgeln sind das Rückgrat der Reihe

Das Ganze findet in zwangloser Form statt und ist familienfreundlich. Man kann einfach kommen ohne Eintritt. Für viele Leute bedeutet das eine kleine Auszeit vom Alltag und dem Wochenend-Einkaufsstress. Laut Bogon wird die Schwelle in die Kirche bewusst niedrig gehalten. Die Passanten „stolpern“ aber nicht zufällig in die Kirche, die meisten gehen bewusst wegen des musikalischen Erlebnisses hin.

„Das Rückgrat der Reihe“ sind die beiden Instrumente, restauriert und in gutem Zustand. Meistens gastieren Musiker und Ensembles aus der Region. „Für eine halbe Stunde Konzert fährt man nicht durch ganz Deutschland“, begründet Bogon, warum man nur selten auswärtige Gastkünstler einlädt. Und da die Marktmusiken auf Spendenbasis laufen, kann man auch keine Interpreten von weither einfliegen lassen.

Der zeitliche Rahmen für diese Kurzkonzerte zur Marktzeit ist also vorgegeben, wobei manche Ensembles auch „übers Ziel hinausschießen“. Aber innerhalb des Rahmens haben die Musiker alle Freiheiten. Es gibt keinen geistlichen Impuls, aber es wird darauf geachtet, dass auch ein bisschen geistliche Musik erklingt. Schließlich soll man ja auch an der Musik merken, dass man in einer Kirche ist.

Es ist gerade die Vielfalt, die reizvoll ist, wie allein ein Blick ins Programm zeigt, wo es schon alles gab von Cembalomusik, Orgel mit Alphorn bis zum Celloensemble. Ausgefallen ist Ende August die 399. Marktmusik von Harald Stampa mit romantischen Gitarrenwerken und einer CD-Veröffentlichung, so dass eigentlich, wenn man es streng rechnet, das auf 1. Oktober verlegte Abschlusskonzert mit Bogons Pop- und Gospelchor die 400. Ausgabe wäre.

Festliches Recital zum Jubiläum

Aber es bleibt beim Jubiläumskonzert von Bogon am morgigen Samstag an den beiden Orgeln in der alten Kirche St. Michael, wo er zum „Tag des Denkmals“, der ja auch ein Tag der Orgel ist, ein reines Orgelrecital gibt mit einer Auswahl aus seinen Programmen der letzten Jahre unter dem Aspekt „Feiern und Festliches“.

Bogon hat den Eindruck, dass das Publikum nach dem zweijährigen Unterbruch langsam, aber doch noch zögerlich zurückkommt, wie allgemein im Musikbetrieb zu beobachten ist.

2020 fiel die Reihe aus, nur digital und online wurde etwas gemacht, und 2021 fand die Marktmusik ausnahmsweise in der größeren Stadtkirche statt. Die laufende Saison am Stammort ist wieder besser gelaufen als im Vorjahr.

Die Alte Kirche mit ihrer sehr guten Akustik bleibt auch optisch ein stimmungsvoller Ort und der Raum soll miterlebt werden - etwas, was wegen der Temperaturen in der Regel nur in den wärmeren Monaten zwischen Mai und September geht.

Bis jetzt wurde, wie schon im Vorjahr, im Zuge von Corona auf das Ausschenken von Kaffee verzichtet, doch bei diesem Jubiläumsanlass soll es anschließend einen kleinen Apéro geben. Das wird die Fangemeinde der Marktmusiken freuen.