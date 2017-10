Schopfheim Eine Lesung zum Luther-Jahr

Wehr. Zum Luther-Jahr veranstaltet die Stadt Wehr in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde eine Lesung mit der Autorin Asta Scheib. Sie liest aus ihrem neuen Buch „Sturm in den Himmel – Die Liebe des jungen Luther“. Asta Scheib begibt sich in ihrer Romanbiographie auf eine Spurensuche. Martin Luther war der Sohn ehrgeiziger Eltern. Als Jurist sollte er die aufsteigende Linie der Luthers bis in die höchste bürgerliche Klasse hinaufführen. Also lässt man den erst Fünfjährigen auf die Lateinschule bringen. Dort warten neben dem Lateinischen auch Stock und Rute. Beides kennt Martin bereits von zu Hause. Die einzige Zuflucht in dieser Zeit ist ein Baum, der Martin schützt und tröstet. Er ist ihm Ausweg und Versteck. Und schließlich schenkt der Baum ihm das Mädchen. Sie bringt die Liebe in Martins Leben, und damit unlösbare Konflikte.