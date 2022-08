Schopfheim Eine Vielzahl von Aktivitäten

Danach wurde der Programmablauf der nächsten Stunden vorgestellt. Unteranderem gab es im Kirchenhof einen Begrüßungsdrink, für die Kinder wurde eine Rallye veranstaltet. Danach gab es Mittagessen mit gegrillten Köstlichkeiten und Salaten. Kaffee und Kuchen durfte nicht fehlen. Ebenfalls ein lukullischer Höhepunkt war der Genuss knuspriger Waffeln, die es für Groß und Klein am Waffelstand gab. Es wurden Grüße derer, die nicht an dem Fest teilnehmen konnten, übermittelt. Zwischendurch versorgte ein lustiges Eis-Mobil die Kinder mit leckerem Eis. Der neue Kirchengarten wurde eingeweiht und schließlich wurde in der kühlen Kirche von Priester Habermaier für alle, die Interesse hatten, die Kirchenchronik vorgelesen. Bei allerschönstem Sommerwetter war der Kirchengarten ein idealer Platz, um sich im Schatten der Bäume und eines großen Festzelts rund um die Kirche aufzuhalten.

Eine Fotobox diente dazu, lustige Bilder zu erstellen, die, mit einer persönlichen Widmung versehen, im Gemeindebuch verewigt wurden. Es sei einfach schön gewesen, wieder einmal Glaubensgeschwister zu sehen, die früher in Schopfheim zuhause waren oder die Nachbarn kennen zu lernen, die man sonst eher selten sieht, so die Gemeinde. Die nächste Gelegenheit, in ähnlichem Kreis beieinander zu sein, ist bei einer Feierstunde am 16. Oktober.