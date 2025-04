Schopfheim: Eine Zeitreise der Blasmusik

Moderne Kompositionen und Arrangements

Im zweiten Teil des Konzertabends kamen auch modernere Kompositionen und Arrangements zu Gehör. Der Titel „Jive Hits“ enthielt bekannte Schlagermelodien bei denen das Publikum mitsang. Bejubelt wurde auch „This is brass“, ehe mit „Let me entertain you“ Robbie Williams ins Spiel gebracht wurde. Musikalisch übernahm bei diesem Lied neben dem Orchester hauptsächlich Posaunist Patrick Greiner, der erst am Konzerttag von einer Reise aus Neuseeland zurückgekehrt war. Mit „Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten“ wurden die 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts gestreift.