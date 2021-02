Schopfheim Einsatz für ein „intaktes Gemeinschaftsleben“

Nach Kindergarten und Grundschule in Schopfheim besuchte Ino Hodapp zuerst das THG, sein Abitur machte er indes am Lörracher Wirtschaftsgymnasium. Die Familie lebte zu diesem Zeitpunkt bereits in Wiechs.

Der Jubilar studierte nach dem Wehrdienst an der Berufspädagogischen Hochschule in Stuttgart und begann nach dem Examen als Berufsschullehrer an der Kaufmännischen Schule in Bad Säckingen. Nach einem kurzen Intermezzo an der Gewerbeschule wechselte er in die benachbarte Kaufmännische Schule Schopfheim, der er, zuletzt als stellvertretender Schulleiter, bis zur Pensionierung treu blieb.