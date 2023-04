Schopfheim Einstimmung auf musikalische Wallfahrt

Mit einem schlichten Choralsatz von J.S. Bach wird man sich in Leipzig ebenfalls gut einführen können, ebenso wie mit Mendelssohns wunderbaren drei geistlichen Liedern, die von der Altistin und dem Chor im Wechsel gesungen werden.

Daniela Bianca Gierok, die lange in Steinen gewohnt hat und Stimmbildnerin der Kantorei war, ist der größte Pluspunkt dieser Aufführung. Getragen von der wohligen Kantabilität des Chores, lässt sie ihre klare und wohlklingende Stimme in den Mendelssohn-Liedern ertönen, die gerade durch den Glanz ihres gut geführten Alts tiefe Wirkung zeigen. An dieser glänzenden Wiedergabe haben auch die Choristen einen wichtigen Anteil. Dass Gierok sehr empfindsam, mit feinem Timbre und schönster Wortdeutlichkeit singt, hört man in einem Altsolo aus Bachs „Schemelli’s Gesangbuch“ und ganz besonders in dem mit Orgel begleiteten solistischen Eingangsstück, dem Luther-Choral „Christ lag in Todesbanden“, dargeboten in bewundernswert gewandtem Gesang.

Chor zeigt sich in Höchstform

Ihre Vielseitigkeit stellt die Kantorei aber nicht nur in den barocken und romantischen Werken sowie der Uraufführung von Bogons Ostergesang unter Beweis. Selbst in der frühen geistlichen Chormusik bei Heinrich Schütz trifft der Chor den Ton, die Stimmung und den Geist. Dessen deutsches Magnificat „Meine Seele erhebt den Herren“ erklingt lebendig in der Realisierung der Affektensprache mit genauester Deklamation: ein fesselndes musikalisches Ereignis Alter Musik. Transparenz und Klangfülle stellen sich nicht zuletzt bei der englischen Spätromantik eines Charles Villiers Stanford ein. Somit zeigte sich der Chor bei diesem Konzert, das erstmals an einem Ostermontag stattfand und auf beste Resonanz stieß, in Höchstform.

Christoph Bogon hat für die kleine Tournee nach Sachsen seine Kantorei bestens instruiert und diese war bei der „Vorpremiere“ ebenso bestens disponiert. Damit kann man sich an Bachs einstiger Wirkungsstätte sehen und hören lassen.