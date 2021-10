Schopfheim „Einzigartiges Erlebnis für Kinder“

Das wird auch bei der diesjährigen Auflage des Theaterfestivals nicht anders sein. Vier Stücke stehen von Mitte November bis Anfang Dezember in der Stadthalle auf dem Spielplan. Die Zielgruppe der einzelnen Aufführungen sei dieses Jahr generell etwa jünger, so Baiker. Drei der vier Aufführungen sind für Kinder ab vier Jahren geeignet, eine für kleine Leute ab fünf Jahren.

Jeder Stück wird zweimal aufgeführt – vormittags hauptsächlich für Kinder aus Kindergärten und Schulen, nachmittags für Familien. Allen Stücken sei gemeinsam, dass sie Kinder insgesamt stärken wollen.

Auftakt des Theaterfestivals ist am Mittwoch, 17. November, um 11 beziehungsweise um 15.30 Uhr mit „Miras Sternenreise“ einer zauberhaften Aufführung von und mit Roxanne. Das bekannte Theater Sturmvogel gastiert am Montag, 22. November, um 11 und 15.30 Uhr mit dem Stück „Der kleine Rabe Theobald“ in der Markgrafenstadt. Einen Tag später, am Dienstag, 23. November, führt dasselbe Ensemble ebenfalls um 11 und um 15.30 Uhr das Stück „Mein Freund Charlie“ auf – mit einem echten Hund auf der Bühne. Den Abschluss macht schließlich „Pfeils Puppenbühneli“ am Donnerstag, 2. Dezember, um 11 und um 14.30 Uhr mit dem Stück „Ein besonderes Geschenk für Runa“.

Die Sparkasse unterstützt die Reihe auch in diesem Jahr wieder mit 5000 Euro. „Das ist gut angelegtes Geld“, betonte Sparkassendirektor Lothar Müller bei der Vorstellung des Programms. Er wies darauf hin, dass die Mitglieder des Knax-Clubs eine Gutschrift von drei Euro auf die Eintrittskarte erhalten.

Tickets für das Theaterfestival gibt es beim Pipe Corner und in den Geschäftsstellen unserer Zeitung in Schopfheim, Lörrach und Weil am Rhein sowie unter www.reservix.de.