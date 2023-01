Schopfheim „Eisige Zeiten“ in der Kulturfabrik

„Eiszeit“ ist ja ein Begriff, der viel Interpretationsspielraum lässt. „Vom Eisbären bis zum Eishörnchen“ machte Johannes Kehm vom Schopfheimer Kunstverein die Spanne aus. Manche Künstler haben das Thema politisch verstanden, andere eher von der Farbe her, wieder andere ganz wörtlich und einige sehr humorvoll.

Beim Betreten der Kulturfabrik stößt man an der Wand am Eingang, die immer für Gemeinschaftsprojekte und Kunstevents freigehalten wird, auf einen Eisschrank, der ein Kunstobjekt ist. Mosbacher hat die ausrangierte Gefriertruhe über Ebay ergattert. Die Teilnehmer haben die Außenseiten mit künstlerischen Statements bepflastert. Und die gut 200 Vernissagegäste konnten den Deckel öffnen, hineingreifen und sich mit Eis am Stiel selbst bedienen. Aber das war weit mehr als nur ein Gag; da „schmolzen“ die Besucher schon mal weg und schauten sich mit dem Eis in der Hand umso lieber diese eisige Schau an.

Respektvoll zurücktreten muss man vor einem recht gefährlich aussehenden Rauchbrandobjekt von Frauke Roloff, die das Ende der Eiszeit kommen sieht. Es geht ihr in dieser mit Glasscherben verschiedener Dichte bestückten Arbeit um das Kristalline, Farblose als Gegengewicht zur Farbe und den Formen des vulkanischen Feuers.

„Vom Eisbären zum Eishörnchen“

Eine Fotografie von Luis Lenz, der einzigen Teilnehmerin vom Kunstverein Schopfheim, zeigt eine gefrorene Wasserlache im Wald, in der sich die Bäume in der Pfütze spiegeln und die Sonne reflektiert: „Eisige Zeit“ in der Natur.

Winterliche Impressionen steuert das Fotografenpaar Siglinde und Bernhard Wißgott bei, ebenso die Malerin Insa Hoffmann mit einer Winterlandschaft mit Birken. Von Eisblumen (Esther Gischig) über Gletscher (Peter Hofmann) bis zum Eisvogel mit Fisch (Inge Gründel-Pfaff) haben sich die Künstlerinnen und Künstler dem Thema angenähert.

Winterliche Impression und Gletscherschmelze

Winfried Maier bringt Umweltkritisches in seiner Fotografiecollage mit Matterhorn, den beiden Roche-Türmen, Gletscherschmelze und Kuh auf der Alm. Es sind auch ganz filigrane Arbeiten darunter, etwa die unter einem Glaskolben stehende Pusteblume von Heike Mages, die Eisiges und Kühle suggeriert, oder die drei kleinen Eiswürfel aus Marmor von Reinhard Bombsch.

Marga Golz, die Vorsitzende des Lörracher VBK, geht ins Politische und kontrastiert die russische Flagge mit der europäischen, eingefroren in naturalistisch gemalten Eiswürfeln. Andreas Streun greift die aktuelle Weltlage in seinem „Trümmerpaar“ anhand einer zwischenmenschlichen Beziehung auf, die in Trümmern liegt. Ein politisches Statement zu der Frauen-Protestbewegung im Iran steuert Ellen Mosbacher bei in der Porträtcollage einer Iranerin, in die Häkeldecken eingearbeitet sind.

Zuversicht verströmt Sigrid Schaub, bei ihr trifft der Winter auf den Frühling. Ulrike Bauschs Eiskristall-Uhr, die fünf vor zwölf anzeigt, kann man hoffentlich wieder zurückdrehen und so die globale Vereisung vergessen und sich an Erika Seifert-Weissmanns „Lust auf Eiszeit“ erfreuen. Bis 26. Februar, Mi., Sa., So. 14-17 Uhr. Sonntags finden zwischen 15 und 17 Uhr „Art Talks“ mit Künstlern statt.