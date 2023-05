Schopfheim ELR eine Erfolgsgeschichte

Aufwendiges Verfahren

„Schwerpunktgemeinde im ELR-Programm wird man nicht einfach“, stellte Dürr klar. Es sei vielmehr ein sehr aufwendiges Verfahren, das die Gemeinde aber im Jahr 2016 auf sich genommen habe, um geplante Großprojekte wie die Sanierung der Mehrzweckhalle Tegernau oder die Investition des Dorfgemeinschaftshauses Wieslet mitzufinanzieren. „2,5 Millionen Euro, das ist ein rechter Batzen“, würdigte Dürr in ihrem Abschlussbericht.

Mit den Fördermitteln seien im fünfjährigen Projektzeitraum 20 Umnutzungen von Wohnraum cofinanziert worden, außerdem fünf Wohnungsmodernisierungen, zwei Neubauten in Wohnlücken und sieben Gebäudeaufstockungen. In diesem Bereich seien insgesamt Mittel in Höhe von über 916 000 Euro vom Regierungspräsidium ins Kleine Wiesental geflossen.