Schopfheim Energie-Etikett für die Schufterei

Die Stadt als Musterschülerin: Besser als erwartet schnitt die Stadt beim Zertifizierungsverfahren für den European Energy Award (EEA) ab: Um die Auszeichnung zu erhalten, musste sie mindestens 50 Prozent der möglichen Punkte erreichen. Nun hat sie sogar 55,8 Prozent erzielt (Silber) und darf das EEA-Zertifikat für vier Jahre tragen.

Von Petra Martin

Schopfheim. Gestartet wurde 2014 mit 32 Prozent – die Kommune hat sich also ganz schön ins Zeug gelegt, um den hehren energie- und klimaschutzpolitischen Zielvorstellungen näher zu kommen.

Der Beginn

„Vier Jahre hat das Energieteam der Stadt darauf hingearbeitet, nun ist es geschafft“, freuen sich der stellvertretende Fachgruppenleiterin Marcus Krispin und EEA-Koordinatorin Christine Griebel über den Erfolg. Neben dem Zertifikat erhält die Stadt dafür im nächsten Jahr als „Europäische Energie- und Klimaschutzkommune“ ein blaues Ortsschild. Ansonsten bekomme die Stadt als zertifizierte Kommune einen Zuschuss in Höhe von 10 000 Euro durch das Umweltministerium, kündigte EEA-Koordinatorin Griebel an.

Gelder

Finanziell stehe dies in keinem Verhältnis zum betriebenen Aufwand; doch bei Teilnahme am EEA erhöhe das Umweltministerium im Rahmen seines CO2 plus-Förderprogramms den Fördersatz. Zudem habe die Stadt einen Mehrwert, denn durch die Umsetzung der Maßnahmen verbessere sich die Energie- und Klimaschutzbilanz.

Rückblick

Der EEA-Prozess habe vor vier Jahren mit der Gründung eines Energieteams in der Stadtverwaltung und einer Bestandsaufnahme der bisherigen Aktivitäten im Bereich Energie und Klimaschutz begonnen, wirft Christine Griebel einen Blick zurück. Auf dieser Grundlage habe das Energieteam ein Arbeitsprogramm erarbeitet, das Schritt für Schritt umgesetzt und jährlich überprüft wurde. Dabei wurde das Team von EEA-Berater Jan Münster von der Energieagentur des Landkreises begleitet.

Externe Überprüfung

Am 9. Oktober fand schließlich das „externe Audit“ statt. Auditor Leonard Meyer von der EEA-Bundesgeschäftsstelle in Berlin habe die umgesetzten Projekte genau unter die Lupe genommen, berichtet Christine Griebel - und zwar „mit der Brille von außen“. Er habe eine Liste mit Fragen und Stichproben mitgebracht, die das Energieteam in einer ausführlichen Sitzung beantwortete. „Das hat fast einen Tag gedauert“, so Christine Griebel. „Es war eine ziemliche Marathonsitzung.“

Bürgermeister Nitz nahm laut Marcus Krispin die Vorstellung der Stadt zu Beginn der Audit-Sitzung vor. Dann nahmen die Energieteam-Mitglieder zu den einzelnen Rückfragen Stellung.

Umgesetzte Maßnahmen

Dabei sei es um so vielfältige Themen wie Leitbild und Klimaschutzkonzept, Regelungen bei Wohngebietsausweisungen, Festsetzungen in Bebauungsplänen bis hin zu Energieberatungen bei konkreten Baumaßnahmen und zum Wohnungsmarkt gegangen. Darüber hinaus seien Energiemanagement und Sanierungsplanung, Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung und Weiterbildungen im Klimaschutzbereich genau überprüft worden. Auch der Mobilitätsbereich sei ein wichtiger Bestandteil des EEA. Die Schritte zur Verkehrsberuhigung und Förderung des Fuß- und Radverkehrs habe sich der Auditor bei einer Ortsbegehung in der Innenstadt angesehen.

Die umgesetzten Maßnahmen und verschiedene statistische Kennzahlen seien dann nach einem vorgegebenen Punktesystem bewertet worden.

Ausblick

Die Verleihung des EEA-Zertifikats ist indes kein Grund für die Stadt, die Hände in den Schoß zu legen. „Es gibt kein Aufhören, es geht weiter“, verspricht Christine Griebel. Der Prozess des Qualitätsmanagements sei ein Zyklus, der wieder von vorne beginne. Dieser starte wieder mit einem Treffen des Energieteams, das dann ein Arbeitsprogramm entwickle. Vorgesehen sei die Erneuerung und Modernisierung der Fernwärme, die Fortführung der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, die Sanierung städtischer Gebäude und in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis die Verkehrsberuhigung in der Innenstadt. Positiv bewertet Christine Griebel auch das gute Miteinander der am EEA beteiligten Kommunen.

Gold

Dass Schopfheim aber in vier Jahren 75 Prozent der möglichen Punkte holen werde und damit wie Lörrach - dann auf internationaler Ebene - „Gold“ hole, ist laut Christine Griebel schwer zu schaffen: „Das muss dann eine gewollte politische Entscheidung sein, die unterfüttert sein müsste mit Personal und den entsprechenden Finanzen.“

Der European Energy Award ist ein internationales Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsverfahren für kommunale Energieeffizienz und Klimaschutz. 1400 Kommunen in elf Ländern beteiligen sich. Für die Kommunen gibt es maßgeschneiderte Wege, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Es gilt, lokale Potenziale zu erkennen und Akteure vor Ort einzubinden. Der sechsteilige Maßnahmenkatalog beinhaltet Kommunikation und Kooperation, Energie- und Raumplanung, kommunale Gebäude, Mobilität, innere Organisation sowie Ver- und Entsorgung. Der EEA gilt als nützliches Instrument bei der Umsetzung energiepolitischer Ziele.