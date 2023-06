Schopfheim-Enkenstein Bypass für das „überflüssige“ Wasser

Bypass unter der Erde

Der Vor-Ort-Termin führt anschließend über die Baustraße des Bypasses. Brouwer schildert, dass die Rohre zweienhalb Meter unter der Baustraße verlegt wurden. Auch die Baustraße werde wieder begrünt, sodass der Bypass in Zukunft nur noch durch das Verteilerbauwerk am Beginn und durch ein paar Abdeckungen über den notwendigen Betriebsschächten zu erkennen sein wird.

Zudem ist am Ende der Bypass-Strecke ein weiteres Bauwerk: Hier wird das überschüssige Wasser schließlich „möglichst langsam“ über eine relativ große Fläche in die Kleine Wiese abgeleitet, erklärt Brouwer. Das Wasser soll soweit zurückgehalten werden, dass nicht wiederum das Hochwasserrisiko in Langenau steigt, wo die Kleine Wiese flußabwärts ja ihre nächste Station hat.

Schwierige Projektplanung

Die Grundstücke, über die das Bachwasser dann in den Fluss geleitet wird, befinden sich in Privateigentum, erklärt Brouwer. Die Eigentümer haben laut Brouwer ein Angebot für eine Ausgleichszahlung erhalten; die Verhandlungen seien im Gange. Brutschin fügt hinzu, dass sich die Verhandlungen mit den rund 30 Anliegern in der Projektplanung zum Teil schwierig gestaltet haben – nicht alle seien sofort von der Notwendigkeit des Projekts überzeugt gewesen.

Bisher sind zwei Drittel des Bypasses fertiggestellt. Das letzte Drittel ist besonders knifflig, da es unter der Landstraße verläuft, wo bereits andere Rohre und Kabel liegen. . Für diesen Teil der Maßnahme muss die L139 teilweise gesperrt werde . wegen der damit einhergehenden Verkehrsbehinderungen braucht es dafür einiges an Abstimmungsbedarf, der wiederum zu Verzögerungen geführt hatte.

Temporäre Straße

Zwischenzeitlich bahnt sich eine geschmeidige Lösung an: Die Stadt hatte die Gelegenheit erhalten, ein an die Landstraße angrenzendes Grundstück mitsamt abbruchreifem Haus zu erwerben und griff zu: Auf diesem Grundstück wird nun eine temporäre zweispurige Umgehungsstraße errichtet, sodass der Verkehr trotz der Sperrung fließen kann. Mit dem Bau dieses letzten Drittels des Bypasses möchte man noch vor den Sommerferien beginnen.

Die Kosten des Gesamtprojekts sind mit 3,2 Millionen Euro geplant, wobei die endgültigen Kosten laut Brouwer wohl etwas darüberliegen werden. Rund zwei Drittel der Kosten werden durch Zuschüsse vom Land übernommen – die Stadt muss etwa eine Million Euro selbst tragen.

Projekt auf Zielgeraden

Wann das Projekt endgültig fertiggestellt sein wird, sei auch witterungsabhängig, sagt Brouwer. Man hoffe jedoch, dass die Maßnahme noch in diesem Jahr beendet werden kann – auf dass Enkenstein dann vor einem Hochwasser bestmöglich geschützt sein wird.