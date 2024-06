„Zu gefährlich“

In der Nähe des Kurvenbereichs (Dorfstraße / Maibergstraße) an der Dorfstraße soll auch der Fußgängerüberweg eingerichtet werden. Diese Stelle sei für eine Überquerung zu gefährlich, kritisiert Brutschin: Dort treffe der Verkehr von allen Seiten – aus Schopfheim, dem Kleinen Wiesental und der Maibergstraße – aufeinander, was die Situation reichlich unübersichtlich mache. Wer dort über die Straße läuft, sehe wegen der Tannen am Straßenrand schlecht, ob Fahrzeuge aus Richtung Schopfheim kommen, führte Brutschin aus. Er schlug vor, den Zebrastreifen dort einzurichten, wo die Front des Busses hält. Dem hielt Brouwer entgegen, dass unmittelbar vor dem Bus keine Querung erlaubt sei. Entlang des Baches ist zudem kein Fußweg geplant – nur eine kleine Grünfläche und ein neuer Fahrbahnrand inklusive Wasserführung mit Rinne.

Barrierefreier Umbau

Dieter Bollinger, Leiter des Baureferats Süd des Regierungspräsidiums Freiburg, stellte die im Zuge der Fahrbahnsanierung in der Ortsdurchfahrt geplanten Maßnahmen vor: Die Bushaltestelle Süd rückt an die Dorfstraße. Der Grünstreifen am Ortseingang und die Ecke an der Kreuzung Lachsgrabenweg / Dorfstraße werden zu einem Gehweg umgebaut. Der barrierefreie Ausbau der Bushaltestelle Süd umfasst den Einbau von „Kassler Hochborden“ und Blindenleitplatten, einen bis zu zweieinhalb Meter breiten Gehweg zwischen Lachsgrabenweg und Dorfstraße 13, die Umgestaltung der Einmündung des Lachsgrabenwegs in die Dorfstraße sowie einen Zebrastreifen.