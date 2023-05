Schopfheim Entscheiden über Schuld und Strafe

Sich ein Bild vom Angeklagten machen

Wenn sie zu einem Gerichtstermin eingeladen wird, erfährt sie über den Prozess vorab nicht mehr als das, was im öffentlichen Sitzungsaushang bekannt gegeben wird. Im Prozess selbst dann kommt der Angeklagte intensiv zu Wort, sagt Hinrichs, sodass sie und der zweite Schöffe sich ein Bild vom ihm und seinem familiären und finanziellen Umfeld machen können.

Immense Verantwortung

Auf Grundlage der im Prozess gewonnenen Eindrücke und Einsichten müssen sich die Schöffenrichter buchstäblich ein Urteil bilden – und tragen dabei eine große Verantwortung. Tatsächlich nämlich spielt ihr Urteil in der Entscheidungsfindung und dann auch in der Strafzumessung eine wichtige Rolle: Vor der Urteilsverkündung ziehen sich die beiden Schöffen und Richterin Stefanie Hauser in ein Beratungszimmer zurück, in dem nicht die Juristin das Urteil festlegt, das die beiden Schöffen nur abnicken, sondern in dem eine gleichberechtigte Diskussion über das Strafmaß stattfindet, wie Hinrichs betont.

Die Richterin klärt dann darüber auf, was bei der Urteilsfindung zu beachten ist – Vorstrafen zum Beispiel – und garantiert, dass nicht ein Urteil gefällt wird, das „unzulässig“ ist – etwa, weil das Strafmaß unverhältnismäßig vom dem abweicht, was im Strafgesetzbuch festgelegt.

Gleichberechtigte Diskussion

Bei der Urteilsfindung sind alle drei Stimmen gleich viel wert, sodass es den Laienrichtern auch möglich wäre, das Votum der Richterin zu überstimmen; praktisch aber komme das nicht vor, sagt Hinrichs.

Martina Hinrichs ist sich bewusst, dass sie als Schöffin Entscheidungen von großer Tragweite treffen muss. So erinnert sie sich an einen von ihr als Schöffin begleiteten Prozess, in dem der Angeklagte wegen Vorstrafen und einer schlechten Sozialprognose zu einem Jahr Gefängnis verurteilt wurde. „Eine solche Entscheidung fällt man sehr sorgfältig“, sagt sie, „denn eine solche Verurteilung in all ihrer Tragweite berührt einen auch als Richter sehr“.

Die Schöffenwahl

Vorschlagslisten:

m Zuge der Schöffenwahl sind in einem ersten Schritt die Kommunen gefragt, vor Ort um Kandidaten zu werben, um dem Amtsgericht Vorschlagslisten vorlegen zu können. Wie viele jeweils Kandidaten gefordert sind, ist abhängig von der Größe der Gemeinde.

Gute gefüllte Liste:

Schopfheim beispielsweise soll 20 Kandidaten „liefern“ – und kann aktuell schon auf die doppelte Anzahl von 40 Bewerbungen verweisen. „Das ist ausgesprochen erfreulich“, sagt Gregor Hodapp als zuständiger Mitarbeiter im Rathaus. Er führt diesen Erfolg in Sachen Kandidatensuche auf eine frühzeitige und effektive Bekanntmachung der Schöffenwahl über die Presse und weitere Multiplikatoren wie Parteien und Ortsverwaltungen zurück, die das Thema in ihrem jeweiligen Umfeld bekannt machen.

Weitere Bewerbungen

sind in Schopfheim bis zum 2. Juni möglich. Details zu den Voraussetzungen und das nötige Formular findet sich auf der Homepage der Stadt (Suchbegriff „Schöffenwahl 2023“).

Schöffenwahl am Amtsgericht

: Die Gemeinden reichen ihre jeweiligen Vorschlagslisten – nach Absegnung durch den Gemeinderat – beim jeweiligen Amtsgericht ein. Dort trifft der Schöffenwahlausschuss dann im Spätsommer die eigentliche (Aus)wahl der Schöffen. In Schopfheim soll der Gemeinderat das Thema am 19. Juni behandeln. Im Bezirk des Amtsgerichtes Schopfheim werden 15 Schöffen gewählt; dessen Zuständigkeit umfasst neben Schopfheim selbst Hausen, Hasel, Maulburg und das Kleine Wiesental. Die Schöffen werden für eine Amtszeit von 2024 bis 2028 gewählt.