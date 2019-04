Schopfheim Enttäuschung: „Nur ein Bürger da“

So nahm an den Ortsbesuchen in Enkenstein, Langenau und Fahrnau in der Summe lediglich ein einziger Bürger teil, eine Quote, die nachdenklich stimmen lasse, so Stadtverbandsvorsitzender Sascha Schneider.

„Natürlich gilt es für uns als Ortsverband, auch zwischen den Wahlzeiten bei den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort Präsenz zu zeigen. Auf der anderen Seite gibt es jetzt bei den Ortsbesuchen mit die beste Gelegenheit, alle Kandidaten zu treffen, kennenzulernen und ihnen auch Wünsche und Bedürfnisse mit an die Hand zu geben.“