Schopfheim Erfolg durch Tradition und Moderne

Schopfheim . Der Decken- und Leuchtenhersteller Durlum feiert 50-jähriges Bestehen. „Daheim im Schwarzwald. Zuhause in der Welt“- das Jubiläumsmotto hätte treffender nicht sein können.

Die Firma Durlum feierte das Jubiläum am Freitagabend mit rund 330 Kunden und Mitarbeitern in der Stadthalle - mit Gästen aus der Heimat und aus der ganzen Welt.

Gegründet im Jahr 1967 von Heinrich Dame und Fritz Reuter in Schönau, wuchs Durlum in den folgenden Jahrzehnten zu einem weltweit agierenden Unternehmen heran. Heute, 50 Jahre später, wird Durlum von den Söhnen des Gründungsvaters Fritz Reuter geführt, Matthias und Peter Reuter. Dass die Firma auch weiterhin in Familienhand bleibt, ist bereits gesichert: Stefanie, Julia und Andrea, Töchter von Matthias Reuter, sind seit ihrem Studium im Unternehmen tätig und werden künftig die bestehende Geschäftsführung ergänzen.

Zusätzlich zu dem Hauptstandort, der seit Mitte der 50er Jahre in Schopfheim ist, ist der Decken- und Leuchtenhersteller mit Produktionsstätten in Deutschland, Frankreich, Österreich, der Schweiz und Indien vertreten. Hinzu kommen Vertriebsbüros auf der ganzen Welt.

Neben Grußworten von Landrätin Marion Dammann und dem Geschäftsführer der IHK-Geschäftsstelle Schopfheim, Uwe Böhm, gratulierte auch die Belegschaft der Geschäftsleitung zur erfolgreichen Firmengeschichte. Höhepunkt war hier ein eigens für das Jubiläum ins Leben gerufener Firmenchor, inklusive einer Neuinterpretation des Geburtstagsliedes „Celebrate“.

Abgerundet wurde das Festprogramm mit einer Feuershow des Zirkus’ Papperlapapp aus Bad Säckingen. Für die richtige Stimmung auf der Tanzfläche sorgte die ­Coverband „Volume 6“. Bereits am Mittwoch reisten Gäste aus aller Welt zu einer internationalen Vertriebstagung an. Am Samstag fand dann im Rahmen eines Familienfestes für die Mitarbeiter und mit einer Architekturführung beim Vitra Designmuseum für die Kunden der Jubiläumsausklang statt.