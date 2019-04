Schopfheim Erlebnistag für Groß und Klein

Auf dem Marktplatz lädt ein großes Vespa- und Oldtimertreffen die Besucher zum Verweilen und Staunen ein. Die Verkehrswacht berät auf dem Lindenplatz zum Thema Verkehrssicherheit, und ganz Mutige können ihre Fähigkeiten im Überschlag- und Fahrsimulator testen.

Überschlag-Simulator und Treibholz-Basteln

Beim Stand des Kinderhilfswerks „Plan“ können Besucher an einer Tombola teilnehmen und damit soziale Projekte für Kinder und Frauen unterstützen.

Energiedienst ist mit der „Treibholz“-Aktion vor Ort. Tagtäglich werden an den Wasserkraftwerken große Mengen an Treib- und Schwemmgut aus dem Wasser geholt. Diese werden fachgerecht entsorgt oder recycelt. Kinder können am verkaufsoffenen Sonntag mit Treibholzstücken basteln, zum Beispiel kleine Blumenvasen. Jan Knopp von der „Alt.Holz.Garage“ in Schopfheim wird ein Möbelstück anfertigen, das anschließend dem Familienzentrum übergeben wird.

Für Kinder gibt es noch vieles mehr, zum Beispiel eine Riesenrutsche bei der Sparkasse, die auch wieder eine Immobilienmesse auf die Beine gestellt hat, sowie ein Karussell und die Hüpfburg.

Bekannt ist der verkaufsoffene Sonntag mit Frühlingsmarkt für seine Live-Musik. Steffi Lais und Mario Enderle werden auf der einen Bühne stehen (Hildegard Pfeifer-Zäh erfreut: „Endlich hat es geklappt“), Mario Stracuzzi auf der anderen, und die Castle Groove Festival Brass Band wird mit Jazz- und Dixieklängen und mit viel Rhythmusgefühl durch die Innenstadt ziehen.

Kinderflohmarkt und Gastronomie

Als fester Bestandteil eines jeden verkaufsoffenen Sonntags gilt der Kinderflohmarkt auf dem Pflughof. Barbara Weiss von der „Stofftruhe“, die selbst ein kleines Fest veranstaltet, nimmt gerne Anmeldungen unter Tel. 07622/61622 entgegen.

Kulinarische Angebote dürfen keinesfalls fehlen: Hier beteiligen sich das Restaurant Glöggler, der „Kranz“, die Neue Krone, „Tessy“ und die „Alte Stadtmühle“ (in der Hauptstraße). Die Metzgereien Greiner und Zumkeller sind mit von der Partie, und außerdem wird es in der Innenstadt Gegrilltes, asiatische Spezialitäten, Raclette, süße Gerichte und vieles mehr geben.

In der Hebelstraße wird die Fahrzeugreinigung Kappler mit einer Ausstellung, Vorführungen und Beratung präsent sein, und auch der überwiegende Teil der Geschäfte in der Scheffelstraße hat geöffnet - Besucher sind gerne willkommen - dort und überall am 5. Mai.

