Unbekannte hebelten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das Metallgehäuse eines Gerätes an einer Tankstelle in der Straße „Auf der Gänsmatt“ auf. Dadurch kam der an den Auffangbehälter für das Münzgeld, berichtete dei Polizei. In diesem dürfte sich aber so gut wie kein Geld befunden haben. In jüngerer Zeit kam es in Schopfheim bereits zu etlichen ähnlich gelagerten Fällen, bei denen Geräte und Münzbehälter an Tankstellen und Autowaschanlagen aufgebrochen wurden.