Schopfheim Erste Deutschkurse laufen schon

Schopfheim . Bei der sehr gut besuchten Informationsveranstaltung in der Stadthalle hatten sich beide Initiativen gemeinsam mit Vertretern von DRK, Caritas, Tafelladen und AWO als Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung gestellt (wir berichteten).

Für die elf Arbeitsgruppen hätten sich dabei etwa 70 Personen als Mithelfer gemeldet, berichtet Michael Straub, zweiter Vorsitzender des AKI.

Die Schulleitungen von THG, der Friedrich-Ebert-Schule, Grundschulen Hausen und Hasel sowie der Grundschule Fahrnau diskutierten nach Angaben von Michael Straub anschließend in kleiner Runde über die zu erwartenden Probleme und gemeinsame Lösungsmöglichkeiten.

Die Schulleitung der Gewerbeschule bat laut Pressemitteilung dringend darum, dass auch bei ihnen Ehrenamtliche oder auch ehemalige Lehrer den Spracherwerb unterstützen.

Da derzeit erst ein kleiner Teil der erwarteten Menschen aus der Ukraine in Schopfheim angekommen sind, sei noch nicht abschätzbar, wie viele weiterer Helfer es für die Deutsch-Kurse für Erwachsene bedarf. Die Deutsch-Lernbegleitung von Schülern während der Schulzeit könnte allerdings noch weitere Hilfswillige verkraften.

70 Helfer auf der Liste

Dies gilt laut Straub auch für die Gruppe Sachspenden, die zusätzlich zur organisatorischen Aufgabe die Kontaktaufnahme und erste Besuche bei den Ankommenden zu meistern hat.

Die Mitglieder des AKI selbst sind derzeit noch am Organisieren – angefangen vom Aufbau der internen Kommunikation und der Terminabstimmung über die Auswahl der Lernbücher und die Erweiterung des Internetauftritts (speziell zur Spendenorganisation) bis hin zum Sammeln und Zusammenstellen des Materials zur Erstausstattung von Schülern und Erwachsenen.

Hier sei noch einmal auf die Schultaschen-Sammelaktion mit allem Drum und Dran, hingewiesen (Abgabe bei Praxis Schmelzer/Brüderlin, Bahnhofstraße 15, montags bis donnerstags 8 bis 18 Uhr, freitags 8 bis 13 Uhr). Neuwertige Hand- oder Badetücher sowie Waschlappen sind als Teil eines Begrüßungsgeschenks für Neuankömmlinge ebenfalls willkommen.

Beim AKI sind aber auch schon viele Aktivitäten im Gange: Der Verein verteilt die ersten Deutsch-Broschüren für Anfänger, erste Deutsch-Kurse sind bereits aktiv, die Kinderfreizeit am Montag von 16.30 bis 17.45 Uhr findet weiterhin regelmäßig statt, eine Infobroschüre in ukrainischer Sprache ist erstellt. Ab kommender Woche bietet der AK I-Treff in der Austraße 7 viermal wöchentlich eine „Offene Türe“ an.

Ein aktuelles Problem besteht dennoch: Wegen der Datenschutzregeln erhält der AKI nach Angaben von Michael Straub von Stadtverwaltung, Schulen oder anderen amtlichen Stellen keine Adressen.

Der Verein wendet sich deshalb mit einer Bitte an die Bevölkerung. Wer Menschen aus der Ukraine bei sich aufnehme, möge diese auf den AK Integration und dessen offene Türe hinweisen – oder dem Verein einfach die Adresse mitteilen, damit er Kontakt aufnehmen, über seine Hilfsangebote informieren und das weitere Vorgehen mit den Betroffenen abstimmen kann.

„Offene Türe“ des AKI in der Austraße 7: Montag: 17 bis 19 Uhr, Dienstag: 14 bis 17 Uhr, Donnerstag: 10 bis 12 Uhr, Samstag: 11bis -13 Uhr.

Mail: info@aki-schopfheim.de