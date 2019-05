Schopfheim „Erweiterung von Baugebieten ist notwendig“

Bei der Versorgung der Kindergarten- und Grundschulkinder konnten die Gersbacher die Sache etwas entspannter sehen als die Wiechser. So sei die Lage hinsichtlich Betreuung und Auslastung in Gersbach stabil und gut, so Christian Walter. In Wiechs hingegen bestehe beim Kindergarten Potenzial zum Ausbau, auch um künftig wieder eine U3-Gruppe anbieten zu können. Mit einem Ausbau gäbe es darüber hinaus die Chance, mit dem entsprechenden Personal den aktuell neun Kindern auf der Warteliste einen Platz zur Verfügung zu stellen.

Auch das Thema Verkehr ist für beide Ortsteile ein Gebiet, das Potenzial aufweist, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung. So liegen die bedarfsgerechte Anbindung an den ÖPNV und Verbesserungen beim Motorradlärm den Gersbachern am Herzen, wohingegen die Wiechser mit der Gesamtmenge an Verkehr durch das Dorf hadern und dort Pläne für punktuelle Verbesserungen bei der Verkehrssicherheit umsetzen möchten.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der CDU-Liste nahmen die Themen in beiden Ortsteilen wohlwollend auf. „Um die Ortsteile attraktiv zu halten, braucht es eine gute Versorgung der Kinder sowohl im Kindergarten als auch in der Schule und die Möglichkeit, sich zu entwickeln.“ Die Schaffung von Bauplätzen sei daher eine wichtige Voraussetzung, so Stadtverbandsvorsitzender Sascha Schneider. „Wir als CDU-Stadtverband haben uns auf die Fahne geschrieben, vor allem den kleineren Kindern auch zukünftig einen kurzen Weg in ihre Bildungsstätte zu ermöglichen. Daher können die Ideen nur unterstützt werden.“