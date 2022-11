Schopfheim „Es fühlt sich an, wie zuhause zu sein“

Martin Mybes wies gleich zur Vorbeugung von Verwechslungen darauf hin, dass es nebenan im Georg-Reinhardt-Haus eine Namensvetterin gibt: Es handelt sich um die Einrichtungsleiterin Rebekka Breisacher, die Tochter von Rahel Breisacher. Diese ist dort seit Mai beschäftigt.

Mit Martin Mybes und Rahel Breisacher konnte für das Markgräfler Tagblatt ein kurzes Interview geführt werden:

Frage: Frau Breisacher, wie können Sie Ihren beruflichen Werdegang schildern?

Rahel Breisacher: Als gelernte Kinderkrankenschwester machte ich eine Zusatzausbildung zur Pflegedienst- und Heimleitung mit Sozialmanagement. Es schloss sich eine weitere Ausbildung zur Organisationsentwicklung und Unternehmensberatung an. Die Ausbildung bezog sich auf Potenzialerkennung, Analyse, Coaching und Beratung, wobei in meinem Fall die Denkrichtung im Kontext meines beruflichen Tuns bereits vorgegeben war.

Unter anderem war ich für zehn Jahre bei der Pflegedienstleitung in der Frauenklinik Rheinfelden tätig. Ich war in den letzten elf Jahren in allen verschiedenen Bereichen des Gesundheitszentrums Fricktal / Schweiz tätig. Dort leitete ich die Pflegeheime, unter anderem war ich auch mit der Eröffnung eines Fachärztehauses befasst.

In den letzten sechs Jahren war ich dort Mitglied der Geschäftsleitung und verantwortlich für den kompletten Pflegedienst. Streckenweise war ich dort für 550 Mitarbeiter verantwortlich und hatte ein großes Arbeitspaket zu tragen. Die Arbeit war sehr erfüllend, und es war wunderbar, die Verantwortung zu gestalten. Das Stelle beim evangelischen Sozialwerk passt jedoch durchaus in meine Biografie und in meine christlichen Wurzeln.

Frage: Herr Mybes, welche Aufgaben warten auf Frau Breisacher?

Martin Mybes: Seit Jahrzehnten findet das Sozialwerk seine Führungskräfte über unsere internen Netzwerke. Es wird immer geklagt, dass es keine Pflegekräfte gebe. Jedoch sind bei uns im Sozialwerk sämtliche Stellen besetzt, vakante Stellen können wir jeweils zeitnah über Eigeninitiativbewerbungen besetzen.

„Für uns ein Geschenk“

Es ist für uns ein Geschenk, dass es so ist. Aber gerade bei den Führungskräften ist es schwierig, jemanden zu finden, der unsere Bedürfnisse erfüllt. Führungskraft im Pflegebereich zu sein, ist ein sehr harter Job. Bei Curare arbeiten derzeit rund 40 Hauptamtliche. Es gibt einen christlich hinterlegten Führungsstil. Wir sind authentisch und suchen auf diesem Weg auch unsere Mitarbeiter aus.

Sehr schnell war klar, dass die Bewerbung von Rahel Breisacher als hoch qualifizierte Führungskraft absolut passgenau war. Vor der Tür steht außerdem das große Projekt Köchlinstraße Maulburg, das die Bandbreite der Seniorenbetreuung abdecken soll. Unter anderem wird es dort um die 25 Pflege- und Service-Wohnungen sowie ambulant betreute Wohngemeinschaften geben. Frau Breisacher wird dort den zweiten Curare-Standort aufbauen.

Rahel Breisacher ist leidenschaftliche Sängerin im Kirchenchor St. Josef in Rheinfelden. Für ihre anstrengende Arbeit hält sie sich fit: Den Arbeitsweg über den Dinkelberg nach Schopfheim bewältigt die Minslerin überwiegend mit ihrem Fahrrad.